Як захистити дитячу шкіру від сонця: поради з вибору SPF для малюків

Навесні та влітку важливо дбати про сонцезахист для дітей, оскільки їхня шкіра значно чутливіша до сонячних променів, ніж у дорослих.

Під впливом ультрафіолетового випромінювання у дітей можуть виникати серйозні проблеми, такі як пошкодження шкіри, передчасне старіння, депігментація, жовтизна, а в довгостроковій перспективі — ризик розвитку раку шкіри, зокрема меланоми.

Педіатриня Катерина Погорєлова розповіла УП. Життя, як правильно вибрати сонцезахисний крем для дітей і чому важливо використовувати SPF.

Чому сонцезахист критично важливий для дітей

Шкіра малюків, особливо до 2 років, набагато тонша, ніж у дорослих, і має менше захисного пігменту меланіну, що робить її більш вразливою до ультрафіолетових променів.

Небезпечний вплив сонця в дитинстві може призвести до серйозних проблем, таких як передчасне старіння шкіри, депігментація, зниження еластичності шкіри та навіть підвищений ризик розвитку меланоми в дорослому віці.

Дитячі сонячні опіки або надмірне перебування на сонці без належного захисту можуть спричинити довгострокові наслідки для здоров’я шкіри.

Як вибрати сонцезахисний крем для дітей

Педіатриня рекомендує наносити сонцезахисний крем на дитячу шкіру з високим фактором захисту від сонця (SPF).

Ось кілька порад щодо вибору та використання сонцезахисних засобів для дітей:

Для дітей з 6 місяців можна використовувати сонцезахисні засоби з фізичними (мінеральними) фільтрами, такими як оксид цинку та діоксид титану. Для дітей старше 2 років дозволяється застосовувати засоби з хімічними фільтрами. Сонцезахисний крем необхідно наносити на відкриті ділянки шкіри перед виходом на вулицю. Сонцезахисні засоби повинні застосовуватися, коли ультрафіолетовий індекс перевищує 2 (це можна перевірити в додатку Погода). Крем варто наносити за 30 хвилин до прогулянки (для засобів з хімічними фільтрами), а для фізичних фільтрів — можна наносити безпосередньо перед виходом. Крем треба оновлювати кожні 2-3 години, особливо після купання чи потовиділення. Після прогулянки засіб слід змити зі шкіри, оскільки залишки SPF можуть подразнювати ніжну шкіру малюка.

Сонцезахист для дітей до 6 місяців

Для новонароджених та дітей до 6 місяців педіатри рекомендують максимально уникати прямого сонячного світла.

Прогулянки варто обмежити в період з 10:00 до 16:00, коли сонце найбільш активне.

Рекомендується одягати малюків в одяг з довгими рукавами та штанами, а також використовувати головний убір для захисту від сонця.

Найкращий захист — це перебування в тіні. Тінь можна створити за допомогою парасольки або навісу для коляски.

Як обирати форму сонцезахисного засобу

Сонцезахисні засоби для дітей випускаються у різних формах: креми, лосьйони, пінки, спреї та стіки.

Педіатри рекомендують використовувати лосьйони, оскільки вони дають змогу контролювати кількість засобу, що наноситься на шкіру.

Спреї можна застосовувати, але краще розпилювати їх спершу на руки, а потім втирати в шкіру, щоб уникнути потрапляння в очі чи рот.

Пінки та муси — це легші засоби, які швидко вбираються, не залишаючи відчуття липкості. Вони зручні, оскільки не забруднюють одяг, але не підходять для нанесення на великі ділянки тіла.

Які речовини повинні бути у складі SPF для дітей

Для захисту дітей важливо, щоб сонцезахисний крем містив фізичні фільтри, такі як оксид цинку та діоксид титану.

Ці інгредієнти є безпечними для дитячої шкіри, тоді як хімічні фільтри можна використовувати тільки після 2 років.

Також бажано, щоб засіб містив вітаміни E та C, які нейтралізують вільні радикали, що утворюються при впливі ультрафіолету.

Небажаними інгредієнтами є PABA, оксибензон, авобензон, гомосалат, а також сульфати, парабени та ароматизатори, які можуть спричиняти подразнення або алергічні реакції на чутливій шкірі дітей.

Проблеми зі шкірою від сонцезахисту

Хоча алергічні реакції на сонцезахисні засоби трапляються нечасто, вони можуть бути викликані індивідуальною чутливістю до компонентів крему.

Тому перед використанням нового засобу рекомендується провести тест на чутливість, наносячи невелику кількість крему на зап’ястя або за вухом та спостерігати за реакцією впродовж 24 годин.

Як діяти при алергічній реакції

Якщо на шкірі з’являється почервоніння, свербіж чи висип, засіб необхідно негайно змити теплою водою з м’яким милом.

У разі серйозних алергічних реакцій, таких як пухирі або труднощі з диханням, потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Правильний сонцезахист — це важлива частина догляду за дитячою шкірою, особливо влітку.

Вибір засобу з високим SPF, що містить безпечні інгредієнти, допоможе захистити малюка від шкідливих сонячних променів і зберегти його шкіру здоровою.

Не забувай про важливість правильного нанесення та регулярного поновлення крему, а також про необхідність змивати його після прогулянки.

Раніше ми розповідали, як вибрати сонцезахисні окуляри, щоб вони не тільки захищали від сонця, але й підходили до форми вашого обличчя? Читай корисні поради, щоб зробити правильний вибір.

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