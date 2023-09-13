Выровняй спину! Украинцы создали гаджет и приложение, которые помогут исправить осанку — как это работает

Украинцы всегда придумывают что-нибудь полезное и инновационное. На этот раз стартап Atlant Spinе создал гаджет и приложение для исправления осанки. Они будут сигнализировать о нарушениях и смогут ставить диагноз. Читай подробнее в материале.

Украинцы создали приложение для исправления осанки: как это работает

Издание Liga.Tech пообщалось с CEO стартапа — врачом Павлом Малеваным. Он подробнее рассказал о разработке и проблеме, которую она решает. Люди каждый день сталкиваются с сутулостью, которая превращается в сколиоз или другие проблемы спины.

Заметить проблему с осанкой самостоятельно сложно, если об этом постоянно не напоминает мама или кто-то другой. Поэтому украинский стартап решит эту проблему. Принцип его работы таков: девайс вибрирует, когда у тебя неправильная осанка, а приложение ставит тебе диагноз.

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Сейчас приложение и гаджет тестируются, само устройство крепится на спину и подключается к приложению в телефоне. Такая разработка имеет преимущество над корсетами для коррекции осанки, ведь мышцы во время него атрофируются, а спину держит корсет. А здесь придется самостоятельно выравнивать спину.

Пока что изготовили небольшое количество девайсов, поэтому о массовости речь еще не идет. Но уже тестируют мобильную версию приложения для США и Европы.

Производство электроники — в Китае, это нецелесообразно делать в Украине. А вот производство девайсов, сборка, тестирование, настройка, даже отливка форм и другое — это в Украине, Виннице и Киеве. У нас две команды в этих городах, — говорит Павел Малеваный.

В разработке немаловажную роль сыграл и искусственный интеллект. Алгоритмы создавала команда из ведущих украинских медиков. ИИ будет определять диагноз из 20-25 потенциальных.

Продукт в полной комплектации стоит 4 тыс. грн. Разработчики девайса и приложения подаются на иностранные стартапы, чтобы выиграть гранты. А также планируют участвовать в медицинских мероприятиях.

Использовать продукт нужно так:

На устройство крепится наклейка. Устройство приклеивается к спине. В приложении активируешь гаджет. Носишь устройство на себе несколько часов в день в течение 21 дня, это время, за которое формируется привычка. Просматривай свою статистику в приложении.

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