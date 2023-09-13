Здоров'я та краса

Вирівняй спину! Українці створили гаджет та застосунок, які допоможуть виправити поставу — як це працює

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 12:00
Українці створили застосунок для виправлення постави: як це працює
Фото: Unsplash

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