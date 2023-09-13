Вирівняй спину! Українці створили гаджет та застосунок, які допоможуть виправити поставу — як це працює

Українці завжди вигадують щось корисне та інноваційне. Цього разу стартап Atlant Spinе створив гаджет та застосунок для виправлення постави. Він сигналізуватиме про порушення та зможе ставити діагноз. Читай детальніше у матеріалі.

Українці створили застосунок для виправлення постави: як це працює

Видання Liga.Tech поспілкувалося із CEO стартапу — лікарем Павлом Мальованим. Він детальніше розповів про розробку та проблему, яку вона розв’язує. Люди чи не щодня стикаються з сутулістю, яка перетворюється на сколіоз чи інші проблеми спини.

Помітити проблему з поставою самотужки досить складно, якщо про це постійно не нагадує мама чи хтось інший. Тому український стартап розв’яже цю проблему. Принцип його роботи такий: девайс вібрує, коли в тебе неправильна постава, а застосунок ставить тобі діагноз.

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Зараз додаток та гаджет тестують, сам пристрій кріпиться на спину та підключається до застосунку в телефоні. Така розробка має перевагу над корсетами для корегування постави, адже м’язи під час нього атрофуються, а спину тримає сам корсет. А тут доведеться самостійно вирівнювати спину.

Поки що виготовили невелику кількість девайсів, тож про масовість ще не йдеться. Але уже тестують мобільну версію застосунку для США та Європи.

Виробництво електроніки — у Китаї, це недоцільно робити в Україні. А от виробництво девайсів, складання, тестування, налагодження, навіть відливання форм тощо — це в Україні, у Вінниці та у Києві. У нас дві команди в цих містах, — каже Павло Мальований.

У розробці важливу роль відіграв і штучний інтелект. Алгоритми створювала команда з провідних українських медиків. ШІ і визначатиме діагноз із 20-25 потенційних.

Продукт у повній комплектації коштує 4 тис. грн. Розробники девайсу і додатку подаються на іноземні стартапи, щоб виграти гранти. А також планують брати участь у медичних заходах.

Використовувати продукт потрібно так:

На пристрій кріпиться наліпка. Пристрій наклеюється до спини. У додатку активуєш пристрій. Носиш пристрій на собі протягом кількох годин на день упродовж 21 дня, це час, за який формується звичка. Переглядай свою статистику в додатку.

Раніше ми розповідали про корисні застосунки, що допомагають стежити за витратами.

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