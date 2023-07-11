Боротьба зі стресом у твоєму телефоні! Мінцифра анонсувала корисну новинку

Щодня українці мусять боротися зі стресом. Постійні повітряні тривоги, обстріли, хвилювання за рідних, жахливі новини впливають на наше самопочуття, стрес та рівень тривоги.

Ми вже неодноразово розповідали, як боротися зі стресом. Але в момент паніки усе може забутися. Тож треба мати щось, що зможе тобі допомогти у відповідний момент.

У Мінцифри анонсували застосунок, який допоможе боротися зі стресом.

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У Мінцифри розповіли про курс Важливі навички в періоди стресу, який розроблений у межах програми ментального здоров’я Ти як?, ініційованої першою леді Оленою Зеленською та схваленої ВООЗ.

Цей курс у легкій інтерактивній формі дасть поради, що робити, коли зачепило і не відпускає. Знайти цей курс можна у застосунку BetterMe: Mental Health.

Крім цього курсу, у застосунку є:

інструкції для самодопомоги;

вправи для дихання;

медитації;

історії для сну;

заспокійливі звуки.

Від стресу у нас з’являється постійне відчуття тривоги. Раніше ми розповідали, як боротися з тривожністю протягом дня.

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