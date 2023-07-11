Борьба со стрессом в твоем телефоне! Минцифра анонсировала полезную новинку

Каждый день украинцы должны бороться со стрессом. Постоянные воздушные тревоги, обстрелы, переживания за родных, ужасные новости влияют на наше самочувствие, стресс и уровень тревоги.

Мы уже неоднократно рассказывали, как бороться со стрессом. Но в момент паники все может забыться. Так что надо иметь что-то, что сможет тебе помочь в подходящий момент.

В Минцифре анонсировали приложение, которое поможет бороться со стрессом.

Сейчас также смотрят

Приложение для борьбы со стрессом от Минцифры: что известно

В Минцифре рассказали о курсе Важные навыки в периоды стресса, разработанном в рамках программы ментального здоровья Ты как?, инициированной первой леди Еленой Зеленской и одобренной ВОЗ.

Этот курс в легкой интерактивной форме даст советы, что делать, когда зацепило и не отпускает. Найти этот курс можно в приложении BetterMe: Mental Health.

Кроме этого курса, в приложении есть:

инструкции для самопомощи;

упражнения для дыхания;

медитации;

истории для сна;

успокаивающие звуки.

От стресса у нас появляется постоянное чувство тревоги. Ранее мы рассказывали, как бороться с тревожностью в течение дня.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!