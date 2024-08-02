В Украине усиливают вакцинацию от трех болезней: кому следует обновить прививку

Заботиться о здоровье граждан — одна из ключевых задач государства, поэтому Министерство здоровья Украины сообщило об усилении мер по иммунизации против трех распространенных болезней с 1 августа 2024 года.

Кто может вакцинироваться и от каких именно заболеваний, рассказываем самое главное в материале.

Вакцинация в Украине: от чего можно иммунизироваться

С 1 августа этого года Минздрав вводит усиленную вакцинацию от трех распространенных болезней — она продлится до конца года.

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Прививки проводят от столбняка, коклюша и дифтерии.

Вакцинация продолжается для детей, пропустивших вакцинацию по Национальному календарю профилактических прививок, и взрослых, не получивших ревакцинацию. С 26 лет плановая ревакцинация для взрослых обязательна каждые десять лет.

Вакцинация проходит бесплатно в пунктах прививок в больницах страны — для этого следует записаться к семейному врачу.

— По итогам 2023 года уровень вакцинации против дифтерии и столбняка среди украинцев на 37% ниже, чем в странах ЕС. В 2023 году только 151 697 детей получили прививку. Остальные, несмотря на бесперебойное наличие вакцины в медучреждениях на уровне регионов, пропустили прививки, — заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Там также добавили, что медицинская система обеспечивает вакцинацию как в пунктах прививок, так и во время выездных сессий вакцинальных команд медиков в громады.

Именно благодаря вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка можно уберечься от болезней и тяжелых последствий: Минздрав заявляет об эффективности вакцины на 95-100%.

Цель дополнительных мер по иммунизации — вакцинировать 80% украинцев, пропустивших плановую иммунизацию против коклюша, дифтерии и столбняка.

Кому нужно вакцинироваться

Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий объяснил, кому нужно вакцинироваться от столбняка, дифтерии и коклюша.

— Вакцинироваться против дифтерии и столбняка должны все, начиная с первого года жизни. Беременность и определенные хронические заболевания не являются противопоказаниями.

Детям — четыре раза: в два, четыре и шесть месяцев с первой ревакцинацией в 18 месяцев. Пятую прививку проводят вакциной АДП в шесть лет — это вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка, — объяснил Федор Лапий.

После этого шестую прививку (третью ревакцинацию) делают в 16 лет, а ревакцинацию — каждые десять лет.

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