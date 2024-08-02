В Україні посилюють вакцинацію від трьох хвороб: кому варто оновити щеплення

Дбати про здоровʼя громадян — одне з ключових завдань держави, тож Міністерство здоровʼя України повідомило про посилення заходів з імунізації проти трьох поширених хвороб з 1 серпня 2024 року.

Хто може вакцинуватися та від яких саме захворювань, розповідаємо найголовніше далі у матеріалі.

Вакцинація в Україні: від чого можна імунізуватися

З 1 серпня цього року МОЗ запроваджує посилену вакцинацію від трьох поширених хвороб — вона триватиме до кінця року.

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Щеплення проводять від правця, кашлюку та дифтерії.

Вакцинація триває для дітей, які пропустили вакцинацію за Національним календарем профілактичних щеплень, та дорослих, які не отримали ревакцинацію. З 26 років планова ревакцинація для дорослих є обов’язковою кожні десять років.

Вакцинація проходить безплатно у пунктах щеплень в лікарнях країни — для цього варто записатися до сімейного лікаря.

— За підсумками 2023 року рівень вакцинації проти дифтерії та правця серед українців на 37% нижчий, ніж в країнах ЄС. У 2023 році лише 151 697 дітей отримали щеплення. Решта — попри безперебійну наявність вакцини у медзакладах на рівні регіонів — пропустили щеплення, — заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Там також додали, що медична система забезпечує вакцинацію як в пунктах щеплень, так і під час виїзних сесій вакцинальних команд медиків до громад.

Саме завдяки вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правцю, можна вберегтися від хвороб та тяжких наслідків: МОЗ заявляє про ефективність вакцини на 95-100%.

Ціль додаткових заходів з імунізації — вакцинувати 80% українців, які пропустили планову імунізацію проти кашлюку, дифтерії та правця.

Кому треба вакцинуватися Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, кому треба вакцинуватися від правця, дифтерії та кашлюка. — Вакцинуватися проти дифтерії та правця мають усі, починаючи з першого року життя. Вагітність і певні хронічні хвороби не є протипоказаннями. Дітям чотири рази: у два, чотири та шість місяців, із першою ревакцинацією у 18 місяців. П’яте щеплення проводять вакциною АДП у шість років — це друга ревакцинація проти дифтерії та правця, — пояснив Федір Лапій. Після цього шосте щеплення (третю ревакцинацію), роблять у 16 років, а ревакцинацію — кожні десять років. Раніше ми розповідали тобі, які симптоми дифтерії, причини зараження та як вилікуватися від дифтерії.

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