В Китае впервые человек прожил полгода с печенью свиньи

В Китае медики сообщили о прорыве в области ксенотрансплантации — 71-летний мужчина прожил 171 день после имплантации ему части генетически модифицированной печени свиньи. Результаты этого эксперимента опубликованы в журнале Journal of Hepatology, пишет CNN.

Как проходила операция

Пациента госпитализировали с тяжелым циррозом печени, вызванным гепатитом B, а также с большой опухолью, которую не удалось уменьшить даже с помощью высокодозовой химиотерапии. Хирурги Первой аффилированной больницы Медицинского университета Аньхой пришли к выводу, что обычная трансплантация невозможна: собственная печень пациента не могла поддерживать жизнь.

В мае 2024 года врачи удалили опухоль и присоединили к оставшейся части печени пациента генетически модифицированный орган 11-месячной свиньи.

У свиньи было 10 измененных генов, снижавших риск иммунного отторжения. Пациент получал препараты, подавляющие иммунитет, чтобы орган не был распознан как чужеродный.

Как работала свиная печень

Первые десять дней после операции прошли без осложнений — оба органа функционировали синхронно. Но примерно через 25 дней у пациента начали проявляться признаки нагрузки на сердце и воспалительных процессов — так называемой ксенотрансплантационной тромботической микроангиопатии, вызванной образованием микротромбов.

На 38-й день состояние больного резко ухудшилось, и врачи решили удалить свиную часть — к тому моменту собственная печень мужчины уже восстановила часть своих функций.

Несмотря на сложную операцию, пациент прожил ещё более четырёх месяцев. Его смерть наступила на 171-й день из-за кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Что говорят ученые

— Раньше считалось, что пересадка печени свиньи человеку слишком сложна — значительно труднее, чем трансплантация сердца или почки. Но после этого случая мы видим, что это возможно. Если удастся добавить в ДНК свиньи больше человеческих генов, печень станет надежным донорским органом, — сказал доктор Бэйчэнь Сун, президент больницы и соавтор исследования.

Учёные подчёркивают, что такая операция — важный шаг в будущем лечении заболеваний печени. Ксенотрансплантация может дать пациентам дополнительное время для восстановления собственного органа или ожидания донорской печени.

