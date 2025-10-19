У Китаї вперше людина прожила пів року з печінкою свині

У Китаї медики повідомили про прорив у галузі ксенотрансплантації — 71-річний чоловік прожив 171 день після імплантації йому частини генетично модифікованої печінки свині. Результати цього експерименту опубліковано в журналі Journal of Hepatology, пише CNN.

Як відбувалася операція

Пацієнта госпіталізували з тяжким цирозом печінки, спричиненим гепатитом B, а також із великою пухлиною, яку не вдалося зменшити навіть високодозовою хіміотерапією. Хірурги першої афілійованої лікарні медичного університету Аньхой дійшли висновку, що звичайна трансплантація неможлива: власна печінка чоловіка не могла підтримувати життя.

У травні 2024 року лікарі видалили пухлину й приєднали до решти печінки пацієнта генетично модифікований орган 11-місячної свині.

Свиня мала 10 змінених генів, що знижували ризик імунного відторгнення. Пацієнт отримував препарати для пригнічення імунітету, аби орган не був розпізнаний як чужорідний.

Як працювала свиняча печінка

Перші десять днів після операції минули без ускладнень — обидва органи функціонували синхронно. Але приблизно через 25 днів у пацієнта почали проявлятися ознаки навантаження на серце та запальних процесів — так званої ксенотрансплантаційної тромботичної мікроангіопатії, спричиненої утворенням мікротромбів.

На 38-й день стан хворого різко погіршився, і лікарі вирішили видалити свинячу частину — до цього моменту власна печінка чоловіка вже відновила частину своїх функцій.

Попри складну операцію, пацієнт прожив ще понад чотири місяці. Його смерть настала на 171-й день через кровотечу у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту.

Що кажуть науковці

— Раніше вважали, що пересадка печінки свині людині надто складна — значно важча, ніж трансплантація серця чи нирки. Але після цього випадку ми бачимо, що це можливо. Якщо вдасться додати до свинячої ДНК більше людських генів, печінка стане надійним донорським органом, — сказав доктор Бейчен Сун, президент лікарні та співавтор дослідження.

Науковці наголошують, що така операція — важливий крок у майбутньому лікуванні хвороб печінки. Ксенотрансплантація може дати пацієнтам додатковий час для відновлення власного органу або очікування на донорську печінку.

Минулого року в Україні вперше однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора. Читай про унікальну операцію та порятунок малюка.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!