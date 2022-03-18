Вкусно, но есть не буду, опять изжога замучает! Рассказываем причины появления и как побороть в домашних условиях

Почти каждому человеку знакомо это неприятное ощущение жжения в грудной клетке. Если ты открыл (-ла) этот материал, то ты наверняка страдаешь от изжоги.

Причины появления этого чувства разные, нужно понять, что это такое и как с ним бороться, а не просто отказываться от любимых блюд.

Что такое изжога

Итак, изжога — чувство жжения за грудиной, которое может возникать как после приема пищи, так и не иметь связи с едой. Является симптомом некоторых болезней пищеварительной системы.

Причиной этого неприятного ощущения в большинстве случаев могут быть вредные привычки. Например, ты часто ешь острое, еду быстрого приготовления, чипсы и так далее. Этим ты нарушаешь пищеварительную систему, что и ведет к изжоге.

Очень часто такие ощущения провоцирует чрезмерное голодание, переедание и нервные напряжения.

Уже не раз упоминалось, что стресс негативно влияет на наш организм и это проявляется по-разному.

При нестабильности эмоционального состояния и частых стрессах организм работает на износ, что и проявляется воспалением слизистой, которая при внешних раздражителях вызывает чувство жжения.

Основные причины

пульпит;

повышенная кислотность желудка при гастрите;

язвенная болезнь желудка;

ахлоргидрия (патологическое состояние, которое говорит об отсутствии соляной кислоты);

послеоперационные побочные эффекты;

гиперчувствительность (возникает при чувствительности рецепторов к раздражителям под воздействием кислой среды);

функциональное расстройство.

Симптомы

Изжога может сопровождаться не только жжением. Бывают и другие смптомы:

неприятные ощущения во рту, чаще всего горечь и кислота;

тошнота и покалывание;

повышенное газообразование в пищеводе;

чувство жжения и потока горячего воздуха в груди;

отягощение пищеварительных органов, в частности кишечника;

обильное выделение слюны.

Все симптомы индивидуальны и могут иметь краткосрочное явление или систематическое проявление на протяжении нескольких часов.

Как убрать изжогу в домашних условиях

Если изжога мучает тебя очень часто, стоит обратиться к специалисту, он назначит медикаментозное лечение.

Но мы понимаем, что сейчас крайне сложно в некоторых регионах попасть к врачу и найти нужные препараты в аптеках. Поэтому давайте посмотрим на способы, которые могу на время утолить изжогу в домашних условиях.

Можешь выпить стакан молока. Оно способно притупить боль, но лишь на короткий промежуток времени.

Самый популярный способ — это раствор соды. Он также может снизить боль, но при образовании газов повышается внутреннее давление, что может стать причиной другой боли.

Категорически не рекомендуется регулярное использование соды, поскольку она может нарушить водно-солевой баланс организма.

Кто бы мог подумать, но тебе может помочь сырая картошка. Кусочек этого овоща нейтрализует проявление болезненных ощущений.

Но советуем связаться с врачом онлайн. В настоящее время специалисты объединились для предоставления бесплатных консультаций.

Следует не забывать о правильном и регулярном питании, даже во время войны, когда и “крошка в рот не лезет”. Это залог твоего здоровья! Раньше мы рассказывали о рационе во время войны и продуктах, насыщающих энергией.