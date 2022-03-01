Вы тоже когда-нибудь это почувствуете! Виктор Ляшко обратился к российским медикам

В нашей стране от нападения русских оккупантов страдает мирное население. Умирают дети. Наши врачи стараются изо всех сил каждый день, чтобы сохранить жизнь каждого, но, к сожалению, не всегда выходит.

В связи с этим Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к медицинским работникам России.

— Как врач к врачам, как Министр здравоохранения Украины обращаюсь к вам. Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием!

Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то “военная операция”, которая не имеет никакого отношения к вам или вашей работе? Это не так!

В Украине идет война! Даже не война, а терроризм, координируемый действиями вашего президента, — пишет Ляшко.

Виктор Ляшко рассказал, что российские военные обстреливают мирных людей и автомобили скорой помощи, разрушают больницы. 16 детей умерло и еще 45 спасли медики.

Он отметил, что из-за действий оккупантов, мы не можем доставить лекарства, которые должны были бы спасти чью-то жизнь.

— Если вас это устраивает, то продолжайте не замечать военную агрессию Российской Федерации против Украины.

Если нет, и вы хотите и дальше посвящать свою жизнь тому, из-за чего когда-нибудь пришли в эту профессию – помогать человечеству, если у вас осталось в сердце то, что есть у каждого нашего украинского медика, выйдите на площади своих городов, — зазывает Министр здравоохранения.

Раньше мы рассказывали о том, как помочь армии Украины.