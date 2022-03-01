Ви теж колись це відчуєте! Віктор Ляшко звернувся до російських медиків

В нашій країні від нападу російських окупантів страждає мирне населення. Помирають діти. Наші лікарі стараються з усіх сил щодня, щоб зберегти життя кожного, але, на жаль, не завжди виходить.

У зв’язку з цим Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до медичних працівників Росії.

— Як лікар до лікарів, як Міністр охорони здоров’я України звертаюсь до вас. Звертаюсь не з проханням, а з чітким посланням!

Ви ще напевно думаєте, що в Україні, проводиться якась “військова операція”, яка не має ніякого відношення до вас чи вашої роботи? То це не так!

В Україні йде війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента, — пише Ляшко.

Віктор Ляшко розповів, що російські військові обстрілюють мирних людей та автомобілі швидкої допомоги, руйнують лікарні. 16 дітей вмерли й ще 45 врятували медики.

Він наголосив на тому, що через дії окупантів, ми не можемо доставити ліки які повинні були б врятувати чиєсь життя.

— Якщо це вас влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України.

Якщо ні, і ви прагнете і далі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію — допомагати людству, якщо у вас залишилось в серці те, що є в кожного нашого, українського медика, вийдіть на площі своїх міст, — закликав Міністр охорони здоров’я.

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