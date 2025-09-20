Мозг стареет на 2 года: последствия от искусственных подсластителей

Многие из нас обожают газированные сладкие напитки и другие искусственно подслащенные продукты. Но в разных странах бьют тревогу: негативное влияние этих продуктов на организм не стоит преуменьшать. Именно поэтому разные страны уже ввели или вводят налоги на сладкую воду.

Информация о вреде сладких напитков небезосновательна. Ряд недавних исследований выявил связь между употреблением искусственных подсластителей и проблемами со здоровьем, например сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа.

Но есть еще кое-что, после чего ты точно захочешь отказаться от газировок. Real Simple рассказали, о чем идет речь.

Искусственные подсластители против мозга: новая опасность сладких напитков

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, наблюдали более 12 тысяч взрослых в Бразилии и отслеживали их употребление семи различных искусственных подсластителей: аспартам, эритритол, сахарин и т.д.

Они наблюдали за участниками исследования в течение восьми лет и проводили им когнитивные тесты. У людей, употреблявших больше искусственных подсластителей, наблюдалось скорее снижение уровня мышления и памяти, чем у тех, кто потреблял меньшее количество.

Когнитивные потери были еще больше у людей, участвовавших в исследовании и болевших диабетом 2 типа, то есть у тех, кто чаще всего предпочитает искусственные подсластители из-за проблем со здоровьем.

У группы, которая испытала наибольшее снижение, мозг состарился на дополнительные 1,6 года в течение исследования по сравнению с теми, кто употреблял меньше подобных веществ.

Самые пылкие поклонники искусственных подсластителей потребляли около 191 мг в день, или количество искусственного подсластителя в одной банке диетической газировки.

Интересно, что исследование определило влияние от употребления искусственных подсластителей у участников до 60 лет, но его не наблюдали у участников старше 60 лет.

Диетолог Тереза ​​Джентиле говорит, что не удивлена ​​результатам исследования.

— Наиболее вероятными механизмами, создающими эту проблему, являются сочетание нейровоспаления, нарушение метаболизма и изменения кишечного микробиома.

Некоторые искусственные подсластители, например аспартам, расщепляются на соединения, которые могут вызвать воспаление в мозге и повреждать участки, связанные с памятью.

Сахарин и сукралоза меняют кишечные бактерии, что приводит к нарушению контроля уровня сахара в крови и воспалению, которое также влияет на мозг.

Ученые обнаружили доказательства, что подсластители также ослабляют гематоэнцефалический барьер и снижают синаптическую функцию, что ускоряет потерю памяти и когнитивное снижение.

Впрочем, найденные связи не окончательная причинно-следственная точность, ведь другие аспекты рациона или образа жизни человека тоже могут влиять на это. Но авторы озабочены тем, как чрезмерное употребление сахарозаменителей уменьшает функции мозга.

— Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару. Однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители могут со временем негативно влиять на здоровье мозга, — предупреждает автор исследования Клаудия Кими Суемото, доктор медицинских наук из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Как следует изменить подход к употреблению искусственных подсластителей

Употребляй меньше сахарозаменителей

Безопасного количества искусственных подсластителей не существует. Если ты беспокоишься о здоровье своего мозга, то старайся как можно уменьшить ежедневное потребление искусственных подсластителей.

Это особенно касается групп риска — людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями сердца. Но это, возможно, лучше и для общего здоровья.

Если не получается резко отказаться от них, попробуй просто постепенно снизить количество.

Выбирай натуральные подсластители и альтернативы

Не аспартамом единственным: предпочитай натуральные варианты по типу стевии, тагатозы и монкфрута.

А некоторые блюда вообще можно готовить без сахарозаменителей. Ягоды, ломтики банана, яблочное пюре, финики способны подсластить йогурт или овсянку без сахарозаменителей. С этой задачей также справятся специи: корица, мускатный орех, ваниль, экстракт миндаля или цедра цитрусовых.

А еще не забывай про мед, кленовый сироп или кокосовый сахар. Впрочем, их тоже следует употреблять осторожно и выяснить, нет ли вдруг аллергии.

А когда следует заменять сахар на искусственные подсластители, и что следует знать о маркетинговых ловушках? Мы подробно рассказывали раньше.

