Может вызвать рак! ВОЗ признала сахарозаменитель аспартам опасным: что известно

Комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что аспартам может увеличить вероятность заболевания раком. Об этом сообщают CNN.

Аспартам — это подсластитель, содержащийся во многих продуктах, например, в диетических газированных напитках и жевательных резинках без сахара.

Что говорят в ВОЗ

В ВОЗ сообщили, что аспартам должен быть отнесен к категории возможно канцерогенных для человека. Но CNN подчеркивает, что наличие этого ярлыка не свидетельствует о том, что продукты, содержащие аспартам, вызывают рак.

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Он указывает на то, что некоторые исследования, которые были проанализированы Международным агентством ВОЗ по изучению рака (IARC), указывают на возможность связи между аспартамом и увеличением случаев рака печени.

Впрочем, эти исследования не окончательные, в отличие от исследований, связанных, например, с асбестом или табаком.

Что говорят другие организации

Аспартам является одной из наиболее исследованных существующих пищевых добавок. Многие надзорные органы, в частности Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), неоднократно подтверждали, что аспартам является безопасной пищевой добавкой, при условии использования согласно определенным рекомендациям.

Кроме того, отдельная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения также провела оценку рисков, связанных с этим подсластителем, и выразила мнение, что действующие рекомендации ВОЗ по аспартаму не требуют корректив.

FDA выразила несогласие с выводом Международного агентства по изучению рака, что аспартам может быть потенциальным канцерогеном для людей. Американский регулятор не согласился с результатами исследований, на которые опиралось IARC, отметив в комментарии для CNN, что эти исследования имеют существенные недостатки.

У ученых FDA нет волнений относительно проблем с безопасностью, когда аспартам используется в одобренных условиях, — отмечается в заявлении FDA.

Американская ассоциация безалкогольных напитков, American Beverage Association, утверждает, что в научном и регуляторном сообществе существует широкий консенсус относительно безопасности аспартама. К этому выводу регулярно приходят организации по контролю за безопасностью питания во всем мире.

Эта ассоциация утверждает, что безопасность всегда является основным приоритетом в их отрасли.

Что такое аспартам

Аспартам — это искусственный подсластитель, который используется в диетических продуктах и напитках. На данный момент, аспартам — один из самых часто используемых подсластителей в мире. Аспартам способен придать продукту сладкий вкус и при этом оставлять его низкокалорийным. Для сравнения, он примерно в 200 раз слаще сахара.

Сахарозаменитель используется в около 6000 продуктах. Его можно встретить в совершенно разных товарах, например, в продуктах с надписью без сахара таких как безалкогольные напитки, жвачки, йогурты, чаи.

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