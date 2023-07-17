Може спричинити рак! ВООЗ визнала цукрозамінник аспартам небезпечним: що відомо

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що аспартам може збільшити ймовірність захворювання на рак. Про це повідомляють CNN.

Аспартам — це популярний підсолоджувач, що міститься в багатьох продуктах, приміром, у дієтичних газованих напоях та жувальних гумках без цукру.

Що кажуть у ВООЗ

У ВООЗ повідомили, що аспартам має бути віднесений до категорії можливо канцерогенних для людини. Та CNN підкреслює, що наявність цього ярлика не свідчить про те, що продукти, які містять аспартам, викликають рак.

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Він вказує на те, що деякі дослідження, які були проаналізовані Міжнародним агентством ВООЗ із вивчення раку (IARC), вказують на можливість зв’язку між аспартамом та збільшенням випадків раку печінки.

Втім, ці дослідження не остаточні, на відміну від досліджень, пов’язаних, наприклад, з азбестом або тютюном.

Що кажуть інші організації

Аспартам є однією з найбільш досліджених харчових добавок, що нині існують. Багато наглядових органів, зокрема Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), неодноразово підтверджували, що аспартам є безпечною харчовою добавкою, за умови використання згідно з певними рекомендаціями.

Окрім того, окрема група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я також провела оцінку ризиків, пов’язаних із цим підсолоджувачем, і висловила думку, що чинні рекомендації ВООЗ щодо аспартаму не вимагають коректив.

FDA висловила незгоду з висновком Міжнародного агентства з вивчення раку, що аспартам може бути потенційним канцерогеном для людей. Американський регулятор не погодився із результатами досліджень, на які опиралося IARC, зазначивши в коментарі для CNN, що ці дослідження мають суттєві недоліки.

У вчених FDA немає хвилювань щодо проблем із безпекою, коли аспартам використовується в схвалених умовах, – зазначають у заяві FDA.

Американська асоціація безалкогольних напоїв, American Beverage Association, стверджує, що в науковому та регуляторному співтоваристві існує широкий консенсус щодо безпеки аспартаму. Цього висновку регулярно доходять організації з контролю за безпекою харчування у всьому світі.

Ця асоціація стверджує, що безпека є завжди основним пріоритетом в їхній галузі.

Що таке аспартам

Аспартам — це штучний підсолоджувач, який використовують у дієтичних продуктах і напоях. На цей момент, аспартам один з найчастіше використовуваних підсолоджувачів у світі. Аспартам здатен надати продукту солодкого смаку і при цьому не підвищувати його калорійність. Для порівняння, він приблизно у 200 разів солодший за цукор.

Цукрозамінник використовується у близько 6000 продуктах. Його можна зустріти в абсолютно різних товарах, наприклад, у продуктах з написом без цукру таких як безалкогольні напої, жуйки, йогурти, чаї.

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