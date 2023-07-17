Здоров'я та краса

Може спричинити рак! ВООЗ визнала цукрозамінник аспартам небезпечним: що відомо

Діана Просяник, редакторка сайту 17 Липня 2023, 12:00
аспартам
Фото: Unsplash

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