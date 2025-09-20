Мозок старішає на 2 роки: наслідки від штучних підсолоджувачів

Багато з нас обожнюють газовані солодкі напої та інші штучно підсолоджені продукти. Але в різних країнах б’ють на сполох: негативний вплив цих продуктів на організм не варто применшувати. Саме тому різні країни вже ввели або вводять податки на солодку воду.

Інформація про шкоду солодких напоїв небезпідставна. Низка недавніх досліджень виявила зв’язок між вживанням штучних підсолоджувачів та проблемами зі здоров’ям, наприклад серцево-судинними захворюваннями та діабетом 2 типу.

Але є ще дещо, після чого ти точно захочеш відмовитися від газованок. Real Simple розповіли, про що йдеться.

Штучні підсолоджувачі проти мозку: нова небезпека солодких напоїв

У дослідженні, опублікованому в журналі Neurology, спостерігали за понад 12 тисячами дорослими в Бразилії та відстежували їхнє вживання семи різних штучних підсолоджувачів: аспартам, еритритол, сахарин тощо.

Вони спостерігали за учасниками дослідження протягом восьми років та проводили їм когнітивні тести. У людей, які вживали найбільше штучних підсолоджувачів, спостерігалося швидше зниження рівня мислення та пам’яті, ніж у тих, хто споживав меншу кількість.

Когнітивні втрати були ще більшими у людей, які брали участь у дослідженні та хворіли на діабет 2 типу, тобто у тих, хто найчастіше віддає перевагу штучним підсолоджувачам через проблеми зі здоров’ям.

У групи, яка зазнала найбільшого зниження, мозок постарів на додаткові 1,6 року протягом дослідження, порівняно з тими, хто вживав найменше подібних речовин.

Найпалкіші прихильники штучних підсолоджувачів споживали близько 191 мг на день, або кількість штучного підсолоджувача в одній банці дієтичної газованої води.

Цікаво, що дослідження виявило вплив від вживання штучних підсолоджувачів в учасників віком до 60 років, але його не спостерігали в учасників віком понад 60 років.

Дієтологиня Тереза Джентіле каже, що не здивована результатами дослідження.

— Найімовірнішими механізмами, що створюють цю проблему, є поєднання нейрозапалення, порушення метаболізму та змін кишкового мікробіому.

Деякі штучні підсолоджувачі, наприклад аспартам, розщеплюються на сполуки, які можуть викликати запалення в мозку та пошкоджувати ділянки, пов’язані з пам’яттю.

Сахарин та сукралоза змінюють кишкові бактерії, що призводить до порушення контролю рівня цукру в крові та запалення, яке також впливає на мозок.

Вчені знайшли докази, що підсолоджувачі також послаблюють гематоенцефалічний бар’єр та знижують синаптичну функцію, що прискорює втрату пам’яті та когнітивне зниження.

Втім, знайдені зв’язки не є остаточною причинно-наслідковою точністю, адже інші аспекти раціону чи способу життя людини теж можуть впливати на це. Але автори стурбовані тим, як надмірне вживання цукрозамінників зменшує функції мозку.

— Низькокалорійні та безкалорійні підсолоджувачі часто розглядаються як здорова альтернатива цукру; однак наші результати показують, що деякі підсолоджувачі можуть з часом негативно впливати на здоров’я мозку, — попереджає авторка дослідження Клаудія Кімі Суемото, докторка медичних наук з Університету Сан-Паулу в Бразилії.

Як варто змінити підхід до вживання штучних підсолоджувачів

Зменш вживання цукрозамінників

Безпечної кількості штучних підсолоджувачів не існує. Якщо ти турбуєшся про здоров’я свого мозку, то прагни якомога зменшити щоденне споживання штучних підсолоджувачів.

Це особливо стосується груп ризику — людей із серцево-судинними захворюваннями та хворобами серця. Але це, ймовірно, краще і для загального здоров’я.

Якщо не виходить різко відмовитися від них, спробуй просто поступово зменшити кількість.

Обирай натуральні підсолоджувачі та альтернативи

Не аспартамом єдиним: віддавай перевагу натуральним варіантам на кшталт стевії, тагатози та монкфруту.

А деякі страви взагалі можна готувати без цукрозамінників. Ягоди, скибочки, яблучне пюре, фініки здатні підсолодити йогурт або вівсянку без будь-яких цукрозамінників. З цією задачею також впораються спеції: кориця, мускатний горіх, ваніль, екстракт мигдалю або цедра цитрусових.

А ще не забувай про мед, кленовий сироп або кокосовий цукор. Втім, їх теж варто вживати обережно та з’ясувати, чи немає раптом алергії.

А коли варто замінювати цукор на штучні підсолоджувачі, і що слід знати про маркетингові пастки? Ми докладно розповідали раніше.

