Загадка женского сна: почему женщины спят дольше, а чувствуют себя хуже

Если ты хоть раз заглядывал в мир советов о здоровье в TikTok или Instagram, ты, наверное, слышал категоричное утверждение, что якобы женщинам нужно спать на один, а то и два часа больше, чем мужчинам. Эта идея стала настолько популярной, что многие воспринимают ее как научный факт.

Но что на самом деле говорят исследования? И почему, даже если женщины спят дольше, они часто чувствуют себя более уставшими? Ответ на этот вопрос дало издание ScienceAlert.

Лаборатория против реальности: что показывают приборы

Когда ученые изучают сон, они не слишком доверяют нашим ответам на вопрос Сколько вы спали?. Люди, как правило, очень неточно оценивают продолжительность своего сна. Поэтому исследователи используют объективные инструменты: от трекеров сна до полисомнографии, которая в лабораторных условиях записывает мозговые волны, дыхание и движения.

И что же показывают эти приборы? Картина получается интересной.

Женщины спят дольше, но не намного. Хорошо проведенные исследования, включая глобальный анализ с участием 70 000 человек, показывают, что женщины спят в среднем на 20-30 минут дольше, чем мужчины. Об одном-двух часах разницы речь не идет.

Хорошо проведенные исследования, включая глобальный анализ с участием 70 000 человек, показывают, что женщины спят в среднем на 20-30 минут дольше, чем мужчины. Об одном-двух часах разницы речь не идет. Женский сон — глубже. Одно из исследований показало, что женщины проводят значительно больше времени в фазе глубокого, восстановительного сна (около 23% ночи против 14% у мужчин).

Одно из исследований показало, что женщины проводят значительно больше времени в фазе глубокого, восстановительного сна (около 23% ночи против 14% у мужчин). Мужской сон хуже выдерживает испытание временем. Исследование также выявило, что с возрастом качество сна ухудшается преимущественно у мужчин.

Итак, миф о двух часах развенчан. Но откуда тогда берется стойкое чувство усталости у многих женщин? Здесь начинается самое интересное — известная в науке загадка женского сна.

Почему мы спим дольше, а чувствуем себя хуже

Этот парадокс, когда объективно лучший сон не равен лучшему самочувствию, объясняется тремя основными факторами, которые лаборатории часто игнорируют.

Проблемы со сном у женщин начинают отличаться от мужских в период полового созревания и обостряются во время беременности, после родов и в перименопаузе. Главные дирижеры этого процесса — гормоны эстроген и прогестерон. Колебания женских половых гормонов влияют на качество ночного отдыха.

Например, многие женщины сообщают о плохом и беспокойном сне в предменструальной фазе, которая наступает непосредственно перед менструацией, когда уровень обоих гормонов резко падает.

Пожалуй, наиболее ярко это влияние проявляется во время перименопаузы. Снижение уровня эстрогена в этот период является причиной классических пробуждений в 3 часа ночи, которые сопровождаются приливами и невозможностью заснуть снова.

Однако не только гормональные циклы играют роль. Существуют и сопутствующие состояния, которые значительно чаще встречаются именно у женщин и тесно связаны с чувством усталости.

Заболевания щитовидной железы и дефицит железа — два самых распространенных из них. Оба состояния прямо влияют на энергетический обмен в организме и могут вызывать нарушения сна, даже если гормональный фон женщины стабилен. Таким образом, биология создает для женщин значительно более сложные условия для полноценного восстановления.

Женщины имеют гораздо более высокий риск развития депрессии, тревожных расстройств и ПТСР, которые почти всегда сопровождаются усталостью и бессонницей.

Такие модели мышления, как постоянное беспокойство и прокручивание мыслей, также чаще присущи женщинам и являются известными врагами сна. Кроме того, женщинам чаще назначают антидепрессанты, многие из которых непосредственно влияют на структуру сна.

Уход за детьми, быт и эмоциональный труд (так называемая ментальная нагрузка) до сих пор непропорционально ложатся на плечи женщин.

По данным правительства Австралии, женщины еженедельно выполняют в среднем на девять часов больше неоплачиваемой работы, чем мужчины.

Хотя женщина может выделить себе 8 часов на сон, у нее часто нет возможности отдохнуть в течение дня. Это создает огромное давление: сон должен быть идеальным и полностью восстанавливать силы, потому что другого шанса на отдых не будет.

Так чего же на самом деле нуждаются женщины

Чувство усталости — это не всегда сигнал о нехватке сна. Часто это симптом более глубоких проблем: от дефицита железа до эмоционального выгорания. Женщина в период перименопаузы может иметь дело одновременно с работой, подростками, стареющими родителями и ночными приливами. Даже если ее сон объективно качественный, она не проснется отдохнувшей.

Так нужно ли женщинам больше сна, чем мужчинам? В среднем, да, но лишь немного. Однако что гораздо важнее — женщинам нужно больше поддержки и возможностей для восстановления сил и энергии в течение дня, а не только ночью. Это и есть ключ к разгадке загадки женского сна.

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