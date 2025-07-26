Загадка жіночого сну: чому жінки сплять довше, а почуваються гірше

Якщо ти хоч раз заглядав у світ оздоровчих порад в TikTok чи Instagram, ти, напевно, чув категоричне твердження, що нібито жінкам потрібно спати на одну, а то й дві години більше, ніж чоловікам. Ця ідея стала настільки популярною, що багато хто сприймає її за науковий факт.

Але що насправді кажуть дослідження? І чому, навіть якщо жінки сплять довше, вони часто почуваються більш втомленими? Відповідь на це питання дало видання ScienceAlert.

Лабораторія проти реальності: що показують прилади

Коли вчені вивчають сон, вони не надто довіряють нашим відповідям на питання “Скільки ви спали?”. Люди, як правило, дуже неточно оцінюють тривалість свого сну. Тому дослідники використовують об’єктивні інструменти: від трекерів сну до полісомнографії, яка в лабораторних умовах записує мозкові хвилі, дихання та рухи.

І що ж показують ці прилади? Картина виходить цікавою.

Жінки сплять довше, але не набагато. Добре проведені дослідження, включно з глобальним аналізом за участю 70 000 людей, показують, що жінки сплять в середньому на 20-30 хвилин довше , ніж чоловіки. Про одну-дві години різниці не йдеться.

Добре проведені дослідження, включно з глобальним аналізом за участю 70 000 людей, показують, що жінки сплять в середньому на , ніж чоловіки. Про одну-дві години різниці не йдеться. Жіночий сон — глибший. Одне з досліджень показало, що жінки проводять значно більше часу у фазі глибокого, відновлювального сну (близько 23% ночі проти 14% у чоловіків).

Одне з досліджень показало, що жінки проводять значно більше часу у фазі глибокого, відновлювального сну (близько 23% ночі проти 14% у чоловіків). Чоловічий сон гірше витримує випробування часом. Дослідження також виявило, що з віком якість сну погіршується переважно у чоловіків.

Отже, міф про дві години розвінчано. Але звідки тоді береться стійке відчуття втоми у багатьох жінок? Тут починається найцікавіше — відома в науці загадка жіночого сну.

Чому ми спимо довше, а почуваємося гірше

Цей парадокс, коли об’єктивно кращий сон не дорівнює кращому самопочуттю, пояснюється трьома основними факторами, які лабораторії часто ігнорують.

Проблеми зі сном у жінок починають відрізнятися від чоловічих у період статевого дозрівання і загострюються під час вагітності, після пологів та в перименопаузі. Головні диригенти цього процесу — гормони естроген та прогестерон.

Коливання жіночих статевих гормонів впливають на якість нічного відпочинку. Наприклад, багато жінок повідомляють про поганий та неспокійний сон у передменструальній фазі, що відбувається безпосередньо перед менструацією, коли рівень обох гормонів різко падає.

Мабуть, найяскравіше цей вплив проявляється під час перименопаузи. Зниження рівня естрогену в цей період є причиною класичних пробуджень о 3-й годині ночі, які супроводжуються припливами та неможливістю заснути знову.

Проте не лише гормональні цикли відіграють роль. Існують і супутні стани, які значно частіше зустрічаються саме у жінок і тісно пов’язані з відчуттям втоми.

Захворювання щитоподібної залози та дефіцит заліза — два найпоширеніші з них.

Обидва стани прямо впливають на енергетичний обмін в організмі та можуть викликати порушення сну, навіть якщо гормональний фон жінки стабільний. Таким чином, біологія створює для жінок значно складніші умови для повноцінного відновлення.

Жінки мають набагато вищий ризик розвитку депресії, тривожних розладів та ПТСР, які майже завжди супроводжуються втомою та безсонням. Такі моделі мислення, як постійне занепокоєння та прокручування думок, також частіше притаманні жінкам і є відомими ворогами сну. Крім того, жінкам частіше призначають антидепресанти, багато з яких безпосередньо впливають на структуру сну.

Догляд за дітьми, побут та емоційна праця (так зване ментальне навантаження) досі непропорційно лягають на плечі жінок. За даними уряду Австралії, жінки щотижня виконують в середньому на дев’ять годин більше неоплачуваної роботи, ніж чоловіки.

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Хоча жінка може виділити собі 8 годин на сон, у неї часто немає можливості відпочити протягом дня. Це створює величезний тиск: сон має бути ідеальним і повністю відновлювати сили, бо іншого шансу на відпочинок не буде.

Тож чого насправді потребують жінки

Відчуття втоми — це не завжди сигнал про нестачу сну. Часто це симптом глибших проблем: від дефіциту заліза до емоційного вигорання. Жінка в період перименопаузи може мати справу одночасно з роботою, підлітками, батьками, які потребують догляду та нічними припливами. Навіть якщо її сон об’єктивно якісний, вона не прокинеться відпочилою.

Тож чи потрібно жінкам більше сну, ніж чоловікам? В середньому, так, але лише трохи. Проте що набагато важливіше — жінкам потрібно більше підтримки та можливостей для відновлення сил і енергії протягом дня, а не лише вночі. Це і є ключ до розгадки загадки жіночого сну.

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