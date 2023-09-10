Здоровье и красота

Что такое застой лимфы, его симптомы и лечение лимфостаза — объясняет врач

Диана Просяник, редактор сайта 10 сентября 2023, 09:00
застій лімфи
Фото: Unsplash

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