Что такое застой лимфы, его симптомы и лечение лимфостаза — объясняет врач

Лимфа — это не просто жидкость, которая циркулирует в организме. Она играет ключевую роль в выведении токсинов, транспортировке питательных веществ и обеспечении работы иммунной системы. Но что делать, когда эта система дает сбой?

О том, что такое застой лимфы, какие ее симптомы и что делать если у тебя лимфостаз рассказала сосудистый хирург-флеболог Лина Гриншпун для издания Факты ICTV. Здоровье.

Начнем с того, что такое лимфа вообще. Лимфа — это бесцветное вещество, которое отвечает за транспортировку питательных веществ, выведение токсинов и поддержку иммунной системы. И если эта система дает сбой — возникают опасные последствия для нашего организма, в частности, застой лимфы.

Сейчас также смотрят

Что такое лимфостаз

Застой лимфы или лимфостаз — это накопление лимфы в тканях из-за того, что лимфатическая система не может эффективно транспортировать ее. А причины такого застоя могут быть разнообразны: от врожденных аномалий до онкозаболеваний, — говорит специалистка Лина Гришпун.

Застой лимфы: симптомы

Лимфостаз может проявляться по-разному. Все зависит от места, где скапливается лимфа.

Ты можешь почувствовать отеки в определенных частях тела, например, ногах, руках или животе, тяжесть в теле или боль в местах накопления жидкости. Также при этом заболевании иммунитет может стать менее устойчивым к инфекциям.

Лечение

Важно не заниматься самолечением, а обращаться к квалифицированным специалистам, таким как сосудистый хирург или флеболог. Лина Гриншпун акцентирует на индивидуальном подходе к лечению, поскольку каждый случай является особенным.

Основа терапии включает перечень упражнений и процедур, которые помогут избавиться от лимфостаза. Речь идет о:

лимфодренажный массаж — это специализированный массаж, который способствует стимулированию движения лимфы и ее выведению из застоя. Но помни, только профессионал в своем деле, врач-лимфолог, может назначать и выполнять такой массаж.

— это специализированный массаж, который способствует стимулированию движения лимфы и ее выведению из застоя. Но помни, только профессионал в своем деле, врач-лимфолог, может назначать и выполнять такой массаж. компрессионное бандажирование и компрессионное бель е — такое лечение помогает уменьшить отеки и улучшить движение лимфы. Для этого сначала выполняют поэтапное бандажирование, а после этого применяют компрессионную одежду.

е — такое лечение помогает уменьшить отеки и улучшить движение лимфы. Для этого сначала выполняют поэтапное бандажирование, а после этого применяют компрессионную одежду. лечебная гимнастика — это специально разработанные упражнения для стимуляции лимфотока, которые помогут телу улучшить его и вывести избыточную лимфу из тела.

— это специально разработанные упражнения для стимуляции лимфотока, которые помогут телу улучшить его и вывести избыточную лимфу из тела. медикаментозная терапия — иногда нашему телу нужна дополнительная поддержка в виде препаратов. Поэтому иногда врач может назначить лекарства, стимулирующие кровообращение, укрепляют сосуды и борются с воспалением и болью.

Профилактика лимфостаза

Важно соблюдать профилактические меры. В частности, это: правильное питание, нормализация веса, физическая активность, отказ от вредных привычек — вот это фундамент, который поможет поддерживать тело здоровым, — подытоживает Лина Гриншпун.

Ранее мы рассказывали, что делать, если переел(-ла), и как не допускать переедания.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.