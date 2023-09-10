Что такое застой лимфы, его симптомы и лечение лимфостаза — объясняет врач

Лимфа — это не просто жидкость, которая циркулирует в организме. Она играет ключевую роль в выведении токсинов, транспортировке питательных веществ и обеспечении работы иммунной системы. Но что делать, когда эта система дает сбой?
О том, что такое застой лимфы, какие ее симптомы и что делать если у тебя лимфостаз рассказала сосудистый хирург-флеболог Лина Гриншпун для издания Факты ICTV. Здоровье.
Начнем с того, что такое лимфа вообще. Лимфа — это бесцветное вещество, которое отвечает за транспортировку питательных веществ, выведение токсинов и поддержку иммунной системы. И если эта система дает сбой — возникают опасные последствия для нашего организма, в частности, застой лимфы.
Застой лимфы или лимфостаз — это накопление лимфы в тканях из-за того, что лимфатическая система не может эффективно транспортировать ее. А причины такого застоя могут быть разнообразны: от врожденных аномалий до онкозаболеваний, — говорит специалистка Лина Гришпун.
Лимфостаз может проявляться по-разному. Все зависит от места, где скапливается лимфа.
Лимфостаз может проявляться по-разному. Все зависит от места, где скапливается лимфа.
Ты можешь почувствовать отеки в определенных частях тела, например, ногах, руках или животе, тяжесть в теле или боль в местах накопления жидкости. Также при этом заболевании иммунитет может стать менее устойчивым к инфекциям.
Важно не заниматься самолечением, а обращаться к квалифицированным специалистам, таким как сосудистый хирург или флеболог. Лина Гриншпун акцентирует на индивидуальном подходе к лечению, поскольку каждый случай является особенным.
Основа терапии включает перечень упражнений и процедур, которые помогут избавиться от лимфостаза. Речь идет о:
Важно соблюдать профилактические меры. В частности, это: правильное питание, нормализация веса, физическая активность, отказ от вредных привычек — вот это фундамент, который поможет поддерживать тело здоровым, — подытоживает Лина Гриншпун.
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