Что делать, если переел(-а), и как не допускать переедания — рекомендации нутрициолога

Часто бывают ситуации, когда после сытного ужина, обеда или завтрака ощущаешь сильную тяжесть в желудке. В это время начинаешь понимать, насколько важно соблюдать меру в следующий раз.
Однако нужно действовать стремительно и избавляться от последствий переедания. Что делать, если переел(-а) — читай в материале.
Нутрициолог Алина Колмакова советует следовать следующим правилам:
Эксперт выделяет несколько основных причин, почему люди переедают:
Ранее мы рассказывали о простых рецептах постных блюд на каждый день.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!