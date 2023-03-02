Что делать, если переел(-а), и как не допускать переедания — рекомендации нутрициолога

Часто бывают ситуации, когда после сытного ужина, обеда или завтрака ощущаешь сильную тяжесть в желудке. В это время начинаешь понимать, насколько важно соблюдать меру в следующий раз.

Однако нужно действовать стремительно и избавляться от последствий переедания. Что делать, если переел(-а) — читай в материале.

Что делать, если переел(-а): советы после переедания

Нутрициолог Алина Колмакова советует следовать следующим правилам:

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Выпивай не менее 1,5 л негазированной воды, можно добавить сок лимона. Организм нужно очистить от непереваренной пищи, добавить воды клеткам, которые ее недополучили из-за плохой работы кишечника, а также повысить лимфоток (многие лимфатические узлы расположены возле толстого кишечника). Не стоит быть голодным(-ой), употребляй нормальное количество пищи. Все непереваренные остатки залегли в кишечнике, а голодание еще больше замедлит их выведение. Чтобы помочь кишечнику быстрее восстановиться, необходимо добавить в рацион овощи (кабачки, брокколи, цветную, белокочанную и пекинскую капусту, помидоры, огурцы, все виды салата, сельдерей, тыкву, свеклу и морковь). Клетчатка выступит в роли пребиотика — питания для микрофлоры толстого кишечника, необходимого для формирования целостной микрофлоры и улучшения моторной функции желудочно-кишечного тракта — именно того, что нужно восстановить. Добавление к овощам любого растительного масла улучшит функцию выведения желчи и ускорит очищение стенок кишечника. Откажись на несколько дней от глютеносодержащих продуктов — изделий из пшеницы (хлеба, манной крупы, макаронных изделий, кускуса, булгура). Также откажись от блюд с панировкой, продуктов, содержащих пищевые добавки Е150, E160, E411, E471, колбасных изделий, чипсов, картофеля фри, пива, бульонных кубиков, какао, растворимого кофе, продуктов с сахаром, сладостей, молока.

В чем причина переедания: основные моменты

Эксперт выделяет несколько основных причин, почему люди переедают:

Психологическая. Люди часто переедают или недоедают на фоне войны. Чтобы у человека развился любой из видов РХП, нужен ряд факторов. Стресс и травматический опыт — среди них. Война — это травматическое событие, а травматическое событие на фоне длительного хронического стресса способно входить в резонанс с травмами прошлого и влиять на психологическое состояние человека. Если ты что-то запрещаешь и делишь еду на хорошую и плохую. Наш мозг не так прост, как может показаться. Такие настройки и запреты работают обратно. Нельзя — значит будет хотеться еще больше. Привычки с детства. Обязательно нужно доесть до конца, не пропадать же еде! Также это касается привычки доедать за членами семьи. Еда за компанию. Все же едят, неудобно выделяться. Неправильные отношения с едой. Когда еда — главное в твоей жизни.

Как не переедать: советы

Оцени свой голод. Не доверяй своему резко возникшему аппетиту. Закрой глаза, сделай глубокий вдох и оцени, насколько ты голоден(-на). Не ешь перед телевизором или ноутбуком. Иногда едой мы стараемся дополнить просмотр любимого сериала, не контролируя ее количество. Избегай частых перекусов. Создай свой режим питания, чтобы организм не нуждался в перекусах. Пей воду между приемом пищи, а не во время. Часто мы путаем чувство голода с чувством жажды, поэтому важно соблюдать водный баланс. Тщательно и медленно пережевывай пищу. Мозгу необходимо 15–20 минут, чтобы понять, что ты больше не голоден(-на). Привычка есть медленно превратит обед в удовольствие. Не ешь, потому что скучно. Если это постоянная привычка, то нужно бороться с ней, сделав свою жизнь более насыщенной. Питайся регулярно, но небольшими порциями. Взращивай культуру питания. Под этим эксперт подразумевает такие пункты, как правильное питание, знание свойств различных продуктов и особенностей их воздействия на организм, умение выбирать и правильно готовить продукты.

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