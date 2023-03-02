Що робити, якщо переїв(-ла), та як не допускати переїдання — рекомендації нутриціологині

Часто бувають ситуації, коли після ситної вечері, обіду або сніданку відчуваєш важкість у шлунку. Саме тоді починаєш розуміти, наскільки важливо знати міру наступного разу.
Проте потрібно діяти стрімко і рятувати себе від наслідків переїдання. Що робити, якщо переїв(-ла) — читай у матеріалі.
Нутриціологиня Аліна Колмакова радить дотримуватися таких правил:
Експертка виділяє кілька основних причин, чому люди переїдають:
Раніше ми розповідали про прості рецепти пісних страв на кожен день.
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