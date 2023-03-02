Що робити, якщо переїв(-ла), та як не допускати переїдання — рекомендації нутриціологині

Часто бувають ситуації, коли після ситної вечері, обіду або сніданку відчуваєш важкість у шлунку. Саме тоді починаєш розуміти, наскільки важливо знати міру наступного разу.

Проте потрібно діяти стрімко і рятувати себе від наслідків переїдання. Що робити, якщо переїв(-ла) — читай у матеріалі.

Що робити, якщо переїв(-ла): поради після переїдання

Нутриціологиня Аліна Колмакова радить дотримуватися таких правил:

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Випивай не менше ніж 1,5 л негазованої води, можна додати до неї сік лимона. Організм потрібно очистити від неперетравленої їжі, додати води клітинам, які її недоотримали через погану роботу кишківника, а також підвищити лімфовідтік (багато лімфатичних вузлів розміщені поблизу товстого кишківника). Не варто бути голодним(-ою), вживай нормальну кількість їжі. Усі неперетравлені рештки залягли у кишківнику, а голодування ще більше сповільнить їх виведення. Щоб допомогти кишківнику швидше відновитись, необхідно додати в раціон овочі (кабачки, брокколі, цвітну, білокачанну та пекінську капусту, помідори, огірки, всі види салати, селеру, гарбуз, а також буряк та моркву). Клітковина виступить у ролі пребіотика — харчування для мікрофлори товстого кишківника, необхідного для формування цілісної мікрофлори та покращення моторної функції шлунково-кишкового тракту — саме того, що потрібно відновити. Якщо додати до овочів будь-яку олію, це покращить функцію виведення жовчі та прискорить очищення стінок кишківника. Відмовся на декілька днів від глютеновмісних продуктів — виробів із пшениці (хліба, манної крупи, макаронних виробів, кус-кусу, булгуру). Також відмовся від страв з паніруванням, продуктів, що містять харчові добавки Е150, E160, E411, E471, ковбасних виробів, чипсів, картоплі фрі, пива, бульйонних кубиків, какао, розчинної кави, продуктів з цукром, солодощів, молока.

У чому причина переїдання: основні моменти

Експертка виділяє кілька основних причин, чому люди переїдають:

Психологічна. Люди часто переїдають або недоїдають на фоні війни. Щоб у людини розвинувся будь-який з видів РХП, потрібна низка факторів. Стрес та травматичний досвід — серед них. Війна — це травматична подія, а травматична подія на тлі тривалого хронічного стресу здатна входити резонувати з травмами минулого та впливати на психологічний стан людини. Якщо ти щось собі забороняєш та ділиш їжу на хорошу та погану. Наш мозок не такий простий, як може здаватися. Такі установки та заборони працюють протилежно. Не можна — значить хотітиметься ще більше. Звички з дитинства. Обов‘язково треба доїсти до кінця, не пропадати ж їжі! Також це стосується звички доїдати за членами родини. Їжа за компанію. Усі ж їдять, незручно виділятися. Неправильні стосунки з їжею. Коли їжа — головне у твоєму житті.

Як не переїдати: поради

Оціни рівень голоду. Не довіряй апетиту, який різко виник. Заплющ очі, зроби глибокий вдих і оціни, наскільки ти голодний(-а). Не їж перед телевізором або ноутбуком. Іноді їжею ми намагаємося доповнити перегляд улюбленого серіалу, не контролюючи її кількість. Уникай частих перекусів. Створи свій режим харчування, щоб організм не потребував перекусів. Пий воду між прийомами їжі, а не під час. Часто ми плутаємо відчуття голоду з почуттям спраги, тому важливо дотримуватися водного балансу. Ретельно і повільно пережовуй їжу. Мозку необхідно 15–20 хвилин, щоб зрозуміти, що ти більше не голодний(-а). Звичка їсти повільно перетворить обід на задоволення. Не їж через нудьгу. Якщо це постійна звичка, то потрібно боротися з нею, зробивши життя насиченішим. Харчуйся регулярно, але невеликими порціями. Плекай культуру харчування. Під цим експертка має на увазі такі пункти, як правильне харчування, знання властивостей різних продуктів і особливостей їхнього впливу на організм, вміння вибирати та правильно готувати продукти.

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