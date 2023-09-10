Що таке застій лімфи, його симптоми та лікування лімфостазу — пояснює лікарка

Лімфа — це не просто рідина, яка циркулює в організмі. Вона відіграє ключову роль у виведенні токсинів, транспортуванні поживних речовин та забезпеченні роботи імунної системи. Але що робити, коли ця система дає збій?

Про те, що таке застій лімфи, які його симптоми та що робити, якщо у тебе лімфостаз, розповіла судинний хірург-флеболог Ліна Гріншпун для видання Факти ICTV. Здоров’я.

Розпочнімо з того, що таке лімфа взагалі. Лімфа — це безбарвна речовина, яка відповідає за транспортування поживних речовин, виведення токсинів та підтримку імунної системи. І якщо ця система дає збій — виникають небезпечні наслідки для нашого організму, зокрема, застій лімфи.

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Що таке лімфостаз

Застій лімфи або лімфостаз — це накопичення лімфи в тканинах через те, що лімфатична система не може ефективно її транспортувати. А причини такого застою можуть бути різноманітні: від вроджених аномалій до онкозахворювань, — каже спеціалістка Ліна Грішпун.

Застій лімфи: симптоми

Лімфостаз може проявлятися по-різному. Усе залежить від місця, де накопичується лімфа.

Ти можеш відчути набряки у певних частинах тіла, приміром, ногах, руках чи животі, важкість у тілі або біль у місцях накопичення рідини. Також при цьому захворюванні імунітет може стати менш стійким до інфекцій.

Лікування

Важливо не займатися самолікуванням, а звертатися до кваліфікованих фахівців, таких як судинний хірург або флеболог. Ліна Гріншпун акцентує на індивідуальному підході до лікування, оскільки кожен випадок є особливим.

Основа терапії включає перелік вправ та процедур, які допоможуть позбутися лімфостазу. Йдеться про:

лімфодренажний масаж — це спеціалізований масаж, який сприяє стимулюванню руху лімфи та її виведенню із застою. Але пам’ятай, лише професіонал у своїй справі, лікар-лімфолог, може призначати та виконувати такий масаж.

— це спеціалізований масаж, який сприяє стимулюванню руху лімфи та її виведенню із застою. Але пам’ятай, лише професіонал у своїй справі, лікар-лімфолог, може призначати та виконувати такий масаж. компресійне бандажування та компресійна білизна — таке лікування допомагає зменшити набряки та покращити рух лімфи. Для цього спочатку виконують поетапне бандажування, а після цього застосовують компресійний одяг.

— таке лікування допомагає зменшити набряки та покращити рух лімфи. Для цього спочатку виконують поетапне бандажування, а після цього застосовують компресійний одяг. лікувальна гімнастика — це спеціально розроблені вправи для стимуляції лімфотоку, які допоможуть тілу покращити його та вивести надлишкову лімфу з тіла.

— це спеціально розроблені вправи для стимуляції лімфотоку, які допоможуть тілу покращити його та вивести надлишкову лімфу з тіла. медикаментозна терапія — іноді нашому тілу потрібна додаткова підтримка у вигляді препаратів. Тож інколи лікар може призначити ліки, що стимулюють кровообіг, зміцнюють судини і борються з запаленням та болем.

Профілактика лімфостазу

Важливо дотримуватися профілактичних заходів. Зокрема, це правильне харчування, нормалізація ваги, фізична активність, відмова від шкідливих звичок — ось це фундамент, що допоможе підтримувати тіло здоровим, — підсумовує Ліна Гріншпун.

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