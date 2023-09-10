Здоров'я та краса

Що таке застій лімфи, його симптоми та лікування лімфостазу — пояснює лікарка

Діана Просяник, редакторка сайту 10 Вересня 2023, 09:00
застій лімфи
Фото: Unsplash

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