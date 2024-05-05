Здоровый образ жизни влияет на ее продолжительность и генетику — новое исследование

О пользе и преимуществах здорового образа жизни известно давно и очень много. Что оно прямо влияет на ее качество и уменьшение неприятных симптомов, улучшение процессов в организме — мы уже знаем. Но исследователи смогли доказать, что продолжительность жизни действительно может быть больше на несколько лет благодаря такому подходу.

Исследование показывает, что здоровый образ жизни может увеличивать ее продолжительность.

Издание The Guardian поделилось исследованием, которое доказывает, что усилия тех, кто придерживается здорового образа жизни — не напрасны! Генетика может влиять на повышение рисков ранней смерти до 21%, но у нас есть шансы улучшить эту статистику.

Исследователи учитывали то, что некоторые люди генетически склонны к меньшей продолжительности жизни, также рассматривали вредные привычки, такие как курение, алкоголь и положительные — диеты, спорт. Все они влияют на продолжительность жизни.

Сейчас также смотрят

Несколько тринадцатилетних исследований подтвердили, что на генетику может влиять здоровый образ жизни. А именно — компенсировать влияние генов, которые сокращают жизнь на 62%, а также продлить жизнь на пять лет.

Это исследование выясняет ключевую роль здорового образа жизни в смягчении влияния генетических факторов на сокращение продолжительности жизни, — говорят авторы работы.

Участие приняли 353 742 человека. Ученые смогли сделать несколько ключевых выводов:

люди с высокими генетическими рисками более короткой жизни имеют на 21% больший риск ранней смерти, независимо от образа жизни;

люди, ведущие нездоровый образ жизни, имеют на 78% выше риск ранней смерти;

нездоровый образ жизни и гены короткой продолжительности жизни более чем вдвое повышают риски ранней смерти;

генетические риски короткой продолжительности жизни могут быть скорректированы благодаря здоровому образу жизни до 62%.

Исследователи говорят, для того чтобы жить дольше, нужно не курить, регулярно заниматься спортом, спать достаточное количество времени и питаться полезными продуктами.

Раньше мы рассказывали, как питаться полезными блюдами каждый день.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.