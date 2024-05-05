Здоровий спосіб життя впливає на його тривалість і генетику — нове дослідження

Про користь і переваги здорового способу життя відомо давно і дуже багато. Про те, що воно прямо впливає на його якість і зменшення неприємних симптомів, покращення процесів в організмі — ми вже знаємо. Але дослідники змогли довести, що тривалість життя справді може бути довшою на кілька років завдяки такому підходу.

Дослідження вказує, що здоровий спосіб життя може збільшувати його тривалість

Видання The Guardian поділилося дослідженням, яке доводить, що зусилля тих, хто дотримується здорового способу життя — не марні! Генетика може впливати на підвищення ризиків ранньої смерті до 21%, але ми маємо шанси покращити цю статистику.

Дослідники враховували те, що деякі люди генетично схильні до меншої тривалості життя, також розглядали шкідливі звички, як-от куріння, алкоголь, і позитивні — дієти, спорт. Усі вони впливають на тривалість життя.

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Кілька тринадцятирічних досліджень підтвердили, що на генетику може впливати здоровий спосіб життя. А саме — компенсувати вплив генів, що скорочують життя, на 62%, а також продовжити життя на п’ять років.

Це дослідження з’ясовує ключову роль здорового способу життя в пом’якшенні впливу генетичних факторів на скорочення тривалості життя, — кажуть автори роботи.

Участь взяли 353 742 людей. Науковці змогли зробити кілька ключових висновків:

люди з високими генетичними ризиками коротшого життя мають на 21% більший ризик ранньої смерті, незалежно від способу життя;

люди, які ведуть нездоровий спосіб життя, мають на 78% вищий ризик ранньої смерті;

нездоровий спосіб життя та гени короткої тривалості життя більш ніж удвічі підвищують ризики ранньої смерті;

генетичні ризики короткої тривалості життя можуть бути скореговані завдяки здоровому способу життя до 62%.

Дослідники кажуть, для того, щоб жити довше, потрібно не палити, регулярно займатися спортом, спати достатню кількість часу та харчуватися корисними продуктами.

Раніше ми розповідали, як харчуватися корисними стравами щодня.

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