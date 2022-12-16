Новый год с новыми образами: какую стрижку выбрать для празднования

Празднование Нового года — где бы то ни было — отличная возможность надеть новенькое платье или костюм и попробовать непревзойденные образы кинодив. Если ты до сих пор не знаешь, какая стрижка подойдет именно тебе, но хочешь встретить Новый год 2023 непревзойденной — читай наш материал.

Удачные варианты подыскали на Elle.ua. Мы предлагаем тебе несколько идей модных стрижек.

Sasoon way

Легкая стрижка подходит девушкам с лицом овальной или круглой формы и густыми волосами. Короткая длина и красивые локоны — это то, что нужно девушке в повседневной жизни и на праздничных мероприятиях.

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Вместе с тем такая прическа будет выглядеть эффектно даже под вечернее платье.

Боб-каре

Легендарное боб-каре в моде уже не первый десяток лет.

Правда, обладательницы такой стрижки хорошо знают — без ежедневного укладки волос здесь не обойдется. Так что учитывай это, когда будешь идти к парикмахеру.

Подходит такая стрижка девочкам с маленьким личиком круглой формы.

Boy haircut

Проще говоря — “мальчишеская прическа”. В последние годы именно короткие стрижки не выходят из моды среди женщин и девушек.

Классическое каре

Это действительно классика, от которой не отказывается многие девушки. Сочетание стиля и скорости в уходе — то, что нужно!

К тому же каре подходит практически всем типам лица.

Избегать каре следует только девушкам с видимой квадратной формой.

Удлиненное каре

Это вариант для тех, кто еще не определился — отращивать или обрезать.

Такой вариант удлиненного каре подходит абсолютно всем. Более того — удлиненное каре скрывает много вещей, который тебе могут в себе не нравиттся.

А если ты обладательница длинных волос и ищешь варианты причесок на Новый год — загляни к нашему другому материалу: там мы подготовили подборку праздничных причесок для тебя!

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