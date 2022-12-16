Новий рік з новими образами: яку стрижку обрати для святкування

Святкування Нового року — де б це не було — чудова можливість одягти новеньку сукню чи костюм та спробувати неперевершені образи кінодів. Якщо ти досі не знаєш, яка стрижка підійде саме тобі, але хочеш зустріти Новий рік 2023 неперевершеною — читай наш матеріал.

Вдалі варіанти підшукали на Elle.ua. Ми пропонуємо тобі кілька ідей модних стрижок.

Sasoon way

Легка стрижка пасуватиме дівчатам з лицем овальної чи круглої форми та густим волоссям. Коротка довжина та красиві локони — це те, що потрібно дівчині в повсякденні та на святкових заходах.

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Разом з тим така зачіска виглядатиме ефектно — навіть під вечірню сукню.

Боб-каре

Легендарне боб-каре в моді вже не перший десяток років.

Щоправда, власниці такої стрижки добре знають — без щоденного вкладання волосся тут не обійдеться. Тож враховуй це, коли йтимеш до перукаря.

Пасуватиме така стрижка дівчаткам з маленьким личком круглої форми.

Boy haircut

Простіше кажучи — “хлопчача зачіска”. Останніми роками саме короткі стрижки не виходять з моди серед жінок та дівчат.

Класичне каре

Це справді класика, від якої не відмовляються багато дівчат. Поєднання стилю та швидкості у догляді — те, що потрібно!

До того ж каре пасує практично всім типам обличчя.

Уникати каре варто лише дівчатам з видимою квадратною формою.

Подовжене каре

Це варіант для тих, ще не визначився — відрощувати чи обрізати.

Такий варіант подовженого каре підходить абсолютно усім. Ба більше — подовжене каре приховує багато речей, які тобі в собі можуть не подобатись.

А якщо ти власниця довгого волосся та шукаєш варіанти зачісок на Новий рік — зазирни до нашого іншого матеріалу: там ми підготували підбірку святкових зачісок для тебе!

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