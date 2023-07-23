Стремительно падает зрение: алгоритм действий и что провоцирует ухудшение — советы офтальмолога

Работа за компьютером, постоянное пролистывание новостной ленты, просмотр телевизора, чтение ночью и так далее — все это ухудшает наше зрение каждый день.

Если у тебя стало резко ухудшаться зрение — это может сигнализировать о ряде проблем. Читай в нашем материале, что делать, если быстро ухудшается зрение.

Зрение быстро ухудшается: что делать — советы офтальмолога

Офтальмолог Андрей Романюк рассказал 24 каналу, о каких болезнях может сигнализировать резкая потеря зрения и что делать в таком случае. Падение зрения может быть постепенным, но быстрым — за считанные недели или месяцы.

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В разных возрастных категориях это сигнализирует о разных проблемах. В молодом возрасте быстрое ухудшение зрения может свидетельствовать об отслоении сетчатки. Чаще всего проблема только с одним глазом. Такое заболевание лечат хирургическим путем.

Отслоению сетчатки предшествуют следующие симптомы:

вспышки;

мушки в глазах;

нависающая пелена.

В таком случае следует срочно обратиться к врачу-офтальмологу. Выздоровление будет лучше и быстрее, если пациент не будет затягивать с визитом. В группе риска люди с миопией средней и высокой степени, от минус 3–6, те, у кого в семье была миопия или отслоение сетчатки.

Обследование у офтальмолога нужно проходить хотя бы раз в два года.

Провоцировать быстрое падение зрения может и увеит. Это воспаление глаза, вследствие которого оно краснеет и болит. После этого зрение начинает портиться. Это аутоиммунная болезнь, обусловленная генетической предрасположенностью.

Провоцируют ее неправильное питание, алкоголь, курение, частый стресс и переохлаждение.

Еще одной болезнью, которая поражает и молодых, является рассеянный склероз. Первоначально сказывается на глазах (в зрительном нерве), поэтому зрение ухудшается. В таком случае поход к офтальмологу может даже спасти жизнь, ведь потом это заболевание поражает головной и спинной мозг.

Быстрая потеря зрения в старшем возрасте

В 50-60 лет резкое снижение зрения может проявиться из-за острых приступов глаукомы, заболевания сетчатки или других болезней. Следует регулярно посещать офтальмолога, ведь в старшем возрасте выздороветь или восстановить зрение сложнее.

В группе риска люди, старше 50 лет, с дальнозоркостью или имеют в семье людей, у которых были острые приступы глаукомы.

Угроза инсульта сетчатки есть у тех, кто имеет сахарный диабет, низкое зрение, старше 60 лет, имеет гипертонию и курит. В таком случае нужно контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление, а также посещать врача каждый год.

Постепенная потеря зрения в пожилом возрасте может сигнализировать о развитии катаракты, глаукомы или сухой формы возрастной макулодистрофии.

Врач Андрей Романюк говорит, чтобы предотвратить развитие заболеваний глаз, посещать офтальмолога следует:

молодежи — раз в три года;

старшим людям — раз в два года, если нет жалоб.

Также нужно следить за артериальным давлением, меньше смотреть в монитор и ежедневно делать зарядку для глаз.

Раньше мы рассказывали, как проверить зрение в домашних условиях.

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