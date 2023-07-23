Стрімко падає зір: алгоритм дій та що провокує погіршення — поради офтальмолога

Робота за комп’ютером, постійне гортання стрічки новин, перегляд телевізора, читання вночі тощо — все це погіршує наш зір щодня.

Якщо в тебе став різко погіршуватися зір — це може сигналізувати про ряд проблем. Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо швидко погіршується зір.

Швидко погіршується зір: що робити — поради офтальмолога

Офтальмолог Андрій Романюк розповів 24 Каналу, про які хвороби може сигналізувати різка втрата зору та що робити в такому випадку. Падіння зору може бути поступовим, але швидким — за лічені тижні чи місяці.

Зараз також дивляться

У різних вікових категорій це сигналізує про різні проблеми. У молодому віці швидке погіршення зору може свідчити про відшарування сітківки. Найчастіше проблема лише з одним оком. Таке захворювання лікують хірургічним шляхом.

Відшаруванню сітківки передують такі симптоми:

спалахи;

мушки в очах;

пелена, що нависає.

У такому разі слід терміново звернутися до лікаря-офтальмолога. Одужання буде кращим і швидшим, якщо пацієнт(-ка) не затягуватиме з візитом. У групі ризику люди з міопією середнього й високого ступеня, від мінус 3–6, ті, в кого в родині були міопія або відшарування сітківки.

Обстеження в офтальмолога потрібно проходити хоча б раз на два роки.

Провокувати швидше падіння зору може й увеїт. Це запалення ока, внаслідок якого воно червоніє і болить. Після цього зір починає псуватися. Це аутоімунна хвороба, що зумовлена генетичною схильністю.

Провокують її неправильне харчування, алкоголь, куріння, частий стрес та переохолодження.

Ще однією хворобою, що вражає і молодих, є розсіяний склероз. Первинно виявляється на очах (у зоровому нерві), тому зір погіршується. У такому випадку похід до офтальмолога може навіть врятувати життя, адже потім це захворювання вражає головний і спинний мозок.

Швидка втрата зору в старшому віці

У 50-60 років різке зниження зору може виявитися через гострі напади глаукоми, захворювання сітківки або інші хвороби. Слід відвідувати регулярно офтальмолога, адже в старшому віці одужати чи відновити зір складніше.

У групі ризику люди, старші за 50 років, ті, хто мають далекозорість чи мають у родині людей, у яких були гострі напади глаукоми.

Загроза інсульту сітківки є в тих, хто має цукровий діабет, низький зір, старший(-а) за 60 років, має гіпертонію та палить. У такому випадку потрібно контролювати рівень цукру в крові та артеріальний тиск, а ще відвідувати лікаря щороку.

Поступова втрата зору в літньому віці може сигналізувати про розвиток катаракти, глаукоми чи сухої форми вікової макулодистрофії.

Лікар Андрій Романюк каже, щоб запобігти розвитку захворювань очей, відвідувати офтальмолога слід:

молоді — раз на три роки;

старшим людям — раз на два роки, якщо немає скарг.

Також потрібно слідкувати за артеріальним тиском, менше дивитися в монітор та щодня робити зарядку для очей.

Раніше ми розповідали, як перевірити зір у домашніх умовах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!