Душистый, вкусный и помогает здоровью: чем полезен зеленый чай для организма

Культура чаепития давно распространилась за пределы Азии, откуда ознаменовала свое начало. Украинцы тоже любят этот вкусный напиток и активно покупают его в магазинах.

Но не секрет, что отличные свойства зеленого чая ставят его на другую ступень по сравнению с другими сортами. В издании UAPress рассказали, чем полезен зеленый чай для нашего здоровья.

Зеленый чай — польза для организма человека

Своему оздоровительному эффекту зеленый чай обязан полифенолам — биологически активным природным соединениям, обладающим огромным потенциалом для здоровья.

Сейчас также смотрят

Фенолы в большей концентрации содержатся в свежих листьях, но достаточно их и в сушеном. Доля полифенолов в чайных высушенных листьях может достигать 35%.

Полифенолы зеленого чая защищают от болезней Паркинсона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

К тому же потребление зеленого чая полезно для профилактики отдельных типов рака:

рак легких;

рак почки;

рак желудка;

рак молочной железы;

рак тонкой кишки.

Также чай укрепляет защитные силы организма против сердечных болезней.

В частности, зеленый чай снижает давление, которое часто является одним из главных факторов возникновения опасных состояний, связанных с сердечно-сосудистыми болезнями.

Некоторые исследования на животных также предполагают, что зеленый чай может оградить от развития ишемической болезни сердца путем снижения уровня глюкозы в крови и массы тела.

Зеленый чай — большая польза для здоровья, но как правильно его выбрать? Следует обратить внимание на некоторые составляющие, например размер листьев и упаковки. А как выбрать качественный чай мы рассказывали подробнее в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.