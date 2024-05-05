Духм’яний, смачний та допомагає здоров’ю: чим корисний зелений чай для організму

Культура чаювання давно розповсюдилася за межі Азії, звідки ознаменувала свій початок. Українці також полюбляють цей смачний напій і активно купують його в магазинах.

Але не секрет, що чудові властивості зеленого чаю ставлять його на інший щабель порівняно з іншими сортами. У виданні UAPress розповіли, чим корисний зелений чай для нашого здоров’я.

Зелений чай — користь для організму людини

Своєму оздоровчому ефекту зелений чай завдячує поліфенолам — біологічно активним природним сполукам, що мають величезний потенціал для здоров’я.

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Феноли у більшій концентрації містяться у свіжому листі, але достатньо їх і в сушеному. Частка поліфенолів в чайному висушеному листі може досягати 35%.

Поліфеноли зеленого чаю захищають від хвороб Паркінсона, Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань.

До того ж споживання зеленого чаю корисно для профілактики окремих типів раку:

рак легень;

рак нирки;

рак шлунка;

рак молочної залози;

рак тонкої кишки.

Також чай зміцнює захисні сили організму проти серцевих захворювань.

Зокрема зелений чай знижує тиск, який часто одним з головним чинників виникнення небезпечних станів, пов’язаних з серцево-судинними хворобами.

Деякі дослідження на тваринах також припускають, що зелений чай може захистити від розвитку ішемічної хвороби серця шляхом зниження рівня глюкози в крові й маси тіла.

Зелений чай має безперечну користь, але як правильно його обрати? Слід звернути увагу на деякі складові, наприклад, розмір листя та пакування. А як обрати якісний чай ми розповідали докладніше в нашому матеріалі.

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