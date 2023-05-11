Женское счастье (спатифиллум): как ухаживать в домашних условиях и что для этого нужно

Спатифиллум — популярный комнатный цветок. Он не очень требователен в уходе, но без внимания и заботы не будет таким привлекательным.
В народе этот цветок еще называют женским счастьем. Говорят, он приносит любовь и уют в дом. Как ухаживать за женским счастьем — читай в материале.
Ему отлично подойдет место, где будет рассеянный свет. Например, его можно поставить недалеко от окна. Спатифиллум хорошо переносит полутень, но в дальнем углу комнаты с минимальным освещением полноценно развиваться не будет.
Не оставляй растение на ярком солнце, особенно летом. А от сквозняков его нужно беречь в любое время года. Самая лучшая температура для цветка с весны по осень составляет примерно +23–25 °С. Зимой она должна быть не ниже +16 °С.
Для того чтобы предупредить переувлажнение почвы и в то же время не допустить ее пересыхания, нужно пересадить спатифиллум в правильный горшок. Его размеры должны соответствовать величине корней.
На дно горшка насыпь слой дренажа, который предупредит повышенную влажность грунта. Рыхлый грунт со слабокислой реакцией насыпь на мелкие куски пенопласта или керамических обломков. Лучше всего купить готовую грунтовую смесь и дренажный материал для выращивания тропических культур.
Подкормка нужна этому вазону обязательно. С ней комнатное растение получит все нужные питательные вещества.
Удобрение должно состоять из микроэлементов калий и фосфор. Подкармливать необходимо в активный период роста раз в два недели. В зимний период это делают раз в месяц.
Сначала подготовь дренажный слой и заполни почвенной смесью следующего состава:
Пересадку цветка осуществляют в первые весенние дни.
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