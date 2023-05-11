Жіноче щастя (спатифілум): як доглядати в домашніх умовах і що для цього потрібно

Спатифілум — популярна кімнатна рослина. Вона не надто вимоглива у догляді, але без уваги та турботи не буде такою привабливою.

У народі ще цю квітку називають жіночим щастям. Кажуть, вона приносить кохання та затишок у будинок. Як доглядати за жіночим щастям — читай у матеріалі.

Жіноче щастя: догляд та куди ставити

Квітці чудово підійде місце, де буде розсіяне світло. Наприклад, її можна поставити неподалік вікна. Спатифілум добре переносить півтінь, але в дальньому кутку кімнати з мінімальним освітленням повноцінно розвиватися не буде.

Не залишай рослину на яскравому сонці, особливо влітку. А від протягів її потрібно берегти в будь-яку пору року. Найкраща температура для квітки з весни до осені становить приблизно +23–25 °C. Взимку вона має бути не нижче ніж +16 °C.

Спатифілум: як доглядати й поливати

Не тримай вазон у постійному болоті. Земля має просихати між поливами приблизно на третину горщика. Щоб перевірити це, використовуй дерев’яну паличку із затупленим кінцем. Поливай рослину водою кімнатної температури чи теплішою. Від холодної в неї можуть початися проблеми з кореневою системою. Особливо обережно слід поводитися в холод і мороз. Якщо перезволожити рослину, яка стоїть на холодному підвіконні, коріння почне гнити. Раз на один – два дні обприскуй спатифілум. Раз на тиждень влаштовуй вазону теплий душ. Під час процедури закривай горщик пакетом, щоб зайва волога не потрапляла у ґрунт. Для того щоб підвищити вологість, використовуй додатковий піддон зі змоченим водою керамзитом або сфагновим мохом.

Ґрунт для жіночого щастя

Щоб запобігати перезволоженню ґрунту й водночас не допустити його пересихання, потрібно пересадити спатифілум у правильний горщик. Його розміри мають відповідати величині кореня.

На дно горщика насип шар дренажу, який допоможе уникнути підвищеної вологості ґрунту. Пухкий ґрунт зі слабокислою реакцією насип на дрібні шматки пінопласту або керамічних уламків. Найкраще купити готову ґрунтову суміш та дренажний матеріал для вирощування тропічних культур.

Чим удобрювати вазон жіноче щастя

Підживлення потрібне цьому вазону обов’язково. З ним кімнатна рослина отримає всі необхідні поживні речовини.

Добриво має складатися з мікроелементів калію та фосфору. Підгодовувати необхідно в активний період зростання раз на два тижні. У зимовий період це роблять щомісяця.

Як правильно пересаджувати спатифілум

Спочатку підготуй дренажний шар і заповни ґрунтовою сумішшю з таким складом:

перегній листовий;

торф;

перегній гнойовий;

пісок;

вугілля деревне подрібнене.

Пересаджують рослину у перші весняні дні.

Раніше ми розповідали, як доглядати за гіацинтом у домашніх умовах.

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