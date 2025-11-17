Жеребьевка плей-офф ЧМ-2026: как и когда сформируются пары за выход в турнир

Жеребьевка плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026 уже назначена! Она пройдет 20 ноября 2025 года в швейцарском Цюрихе.

Именно там станет понятно, какие пути ожидают европейские сборные и участников межконтинентального этапа.

Что уже известно о жеребьевке плей-офф Чемпионата мира, какие команды сыграют свои решающие матчи и на когда запланирован старт события — читай в материале.

Жеребьевка плей-офф чемпионата мира

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире ФИФА, сначала станет известно, кто из шести претендентов встретится между собой в межконтинентальном плей-офф.

После этого жеребьевка определит судьбу шестнадцати европейских сборных: их распределят по четырем отдельным путям.

В каждом из них будет сыгран полуфинал и финал — по одному матчу, и победители этих четырех мини-турниров пополнят список участников финальной стадии Чемпионата мира.

Плей-офф для шестнадцати европейских команд

Корзина 1

Италия (7)

Турция (13)

Украина (14)

Польша (17)

Корзина 2

Уэльс (1)

Словакия (21)

Шотландия (22)

Чехия (25)

Корзина 3

Ирландия (28)

Албания (29)

Босния (32)

Косово (38)

Корзина 4

Швеция (23)

Румыния (26)

Северная Македония (30)

Северная Ирландия (33)

В полуфинальных матчах плей-офф команды из первой корзины встретятся с командами из четвертой, а представители второй корзины сыграют против третьей.

Победители этих встреч впоследствии сыграют между собой в финале. Все поединки запланированы на конец марта 2026 года.

Напомним, что в воскресенье, 16 ноября 2025 года, национальная сборная Украины в Варшаве провела свой шестой матч отбора на Чемпионат мира-2026 — соперником была Исландия. Украинцы буквально вырвали победу с счетом 2:0.

Эта победа позволила сборной Украины завершить выступления и выйти в плей-офф Чемпионата мира 2026.

Напомним, жеребьевка стартует в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

