Жеребьевка плей-офф ЧМ-2026: как и когда сформируются пары за выход в турнир

Жеребьевка плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026 уже назначена! Она пройдет 20 ноября 2025 года в швейцарском Цюрихе.
Именно там станет понятно, какие пути ожидают европейские сборные и участников межконтинентального этапа.
Что уже известно о жеребьевке плей-офф Чемпионата мира, какие команды сыграют свои решающие матчи и на когда запланирован старт события — читай в материале.
Жеребьевка плей-офф чемпионата мира
Жеребьевка пройдет в штаб-квартире ФИФА, сначала станет известно, кто из шести претендентов встретится между собой в межконтинентальном плей-офф.
После этого жеребьевка определит судьбу шестнадцати европейских сборных: их распределят по четырем отдельным путям.
В каждом из них будет сыгран полуфинал и финал — по одному матчу, и победители этих четырех мини-турниров пополнят список участников финальной стадии Чемпионата мира.
Плей-офф для шестнадцати европейских команд
Корзина 1
- Италия (7)
- Турция (13)
- Украина (14)
- Польша (17)
Корзина 2
- Уэльс (1)
- Словакия (21)
- Шотландия (22)
- Чехия (25)
Корзина 3
- Ирландия (28)
- Албания (29)
- Босния (32)
- Косово (38)
Корзина 4
- Швеция (23)
- Румыния (26)
- Северная Македония (30)
- Северная Ирландия (33)
В полуфинальных матчах плей-офф команды из первой корзины встретятся с командами из четвертой, а представители второй корзины сыграют против третьей.
Победители этих встреч впоследствии сыграют между собой в финале. Все поединки запланированы на конец марта 2026 года.
Напомним, что в воскресенье, 16 ноября 2025 года, национальная сборная Украины в Варшаве провела свой шестой матч отбора на Чемпионат мира-2026 — соперником была Исландия. Украинцы буквально вырвали победу с счетом 2:0.
Эта победа позволила сборной Украины завершить выступления и выйти в плей-офф Чемпионата мира 2026.
Напомним, жеребьевка стартует в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.
