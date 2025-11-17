Жеребкування плей-оф ЧС-2026: як і коли сформуються пари за вихід в турнір

Жеребкування плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2026 вже призначене! Воно пройде 20 листопада 2025 року у швейцарському Цюриху.
Саме там стане зрозуміло, які шляхи чекають на європейські збірні та учасників міжконтинентального етапу.
Що вже відомо про жеребкування в плей-оф на Чемпіонат світу, які команди зіграють свої вирішальні мачі та на коли заплановано старт події — читай у матеріалі.
Жеребкування плей-офф чемпіонату світу
Жеребкування відбудеться у штаб-квартирі ФІФА, спершу стане відомо, хто з шести претендентів зустрінеться між собою в міжконтинентальному плей-оф.
Після цього жеребкування визначить долю шістнадцяти європейських збірних: їх розподілять по чотирьох окремих шляхах.
У кожному з них буде зіграно півфінал і фінал — по одному матчу, і переможці цих чотирьох міні-турнірів поповнять список учасників фінальної стадії Чемпіонату світу.
Плей-оф для шістнадцяти європейських команд
Кошик 1
- Італія (7)
- Туреччина (13)
- Україна (14)
- Польща (17)
Кошик 2
- Уельс (1)
- Словаччина (21)
- Шотландія (22)
- Чехія (25)
Кошик 3
- Ірландія (28)
- Албанія (29)
- Боснія (32)
- Косово (38)
Кошик 4
- Швеція (23)
- Румунія (26)
- Північна Македонія (30)
- Північна Ірландія (33)
У півфінальних матчах плей-оф команди з першого кошика зустрінуться з командами з четвертого, а представники другого кошика гратимуть проти третього.
Переможці цих зустрічей згодом зіграють між собою у фіналі. Усі поєдинки заплановані на кінець березня 2026 року.
Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада 2025, національна збірна України у Варшаві зіграла свій шостий матч відбору на Чемпіонат світу-2026 — суперником була Ісландія. Українці буквально вирвали перемогу з рахунком 2:0.
Ця перемога дозволила збірній України завершити виступи і вийти в плей-оф Чемпіонату світу 2026.
Нагадаємо, жеребкування стартуватиме в Цюриху 20 листопада о 14.00 за київським часом.
Читай також, де пройде чемпіонат світу з футболу 2026 і чи бере участь у ньому Україна: все про майбутню грандіозну подію спорту.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!