Жеребкування плей-оф ЧС-2026: як і коли сформуються пари за вихід в турнір

Жеребкування плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2026 вже призначене! Воно пройде 20 листопада 2025 року у швейцарському Цюриху.

Саме там стане зрозуміло, які шляхи чекають на європейські збірні та учасників міжконтинентального етапу.

Що вже відомо про жеребкування в плей-оф на Чемпіонат світу, які команди зіграють свої вирішальні мачі та на коли заплановано старт події — читай у матеріалі.

Жеребкування плей-офф чемпіонату світу

Жеребкування відбудеться у штаб-квартирі ФІФА, спершу стане відомо, хто з шести претендентів зустрінеться між собою в міжконтинентальному плей-оф.

Після цього жеребкування визначить долю шістнадцяти європейських збірних: їх розподілять по чотирьох окремих шляхах.

У кожному з них буде зіграно півфінал і фінал — по одному матчу, і переможці цих чотирьох міні-турнірів поповнять список учасників фінальної стадії Чемпіонату світу.

Плей-оф для шістнадцяти європейських команд

Кошик 1

Італія (7)

Туреччина (13)

Україна (14)

Польща (17)

Кошик 2

Уельс (1)

Словаччина (21)

Шотландія (22)

Чехія (25)

Кошик 3

Ірландія (28)

Албанія (29)

Боснія (32)

Косово (38)

Кошик 4

Швеція (23)

Румунія (26)

Північна Македонія (30)

Північна Ірландія (33)

У півфінальних матчах плей-оф команди з першого кошика зустрінуться з командами з четвертого, а представники другого кошика гратимуть проти третього.

Переможці цих зустрічей згодом зіграють між собою у фіналі. Усі поєдинки заплановані на кінець березня 2026 року.

Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада 2025, національна збірна України у Варшаві зіграла свій шостий матч відбору на Чемпіонат світу-2026 — суперником була Ісландія. Українці буквально вирвали перемогу з рахунком 2:0.

Ця перемога дозволила збірній України завершити виступи і вийти в плей-оф Чемпіонату світу 2026.

Нагадаємо, жеребкування стартуватиме в Цюриху 20 листопада о 14.00 за київським часом.

