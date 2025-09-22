Золотой мяч 2025: кто получит награду

Золотой мяч — это награда, которая вручается лучшему футболисту мира журналом France Football. Читай в материале, когда будет проходить церемония награждения Золотым мячом 2025 и кто может одержать победу — в материале.
Золотой мяч 2025: дата и место проведения
Основное событие вечера состоится уже сегодня, 22 сентября, в 21 час по киевскому времени, в театре Шатле столицы Франции. Интересный факт: в этом году награда вручается на месяц раньше — прошлогодние церемонии проходили обычно в октябре или ноябре.
В Украине официальным телетранслятором церемонии является платформа MEGOGO. Церемонию награждения смогут посмотреть пользователи, имеющие подписки MEGOGO Спорт, Максимальна и MEGOPACK N+S.
Трансляцию можно посмотреть и бесплатно — на телеканале MEGOGO СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях, а также на ютуб-канале MEGOGO СПОРТ.
Золотой мяч 2025 будет вручать легендарный бразильский футболист Роналдиньо, пишет Tiempo de Juego. Во время своей карьеры ему довелось получить эту награду — в 2005 году.
Золотой мяч: список претендентов
В этом году в списке нет тех, кто был претендентом несколько лет подряд — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Зато есть много других легенд футбола, которые сейчас демонстрируют уровень техники и профессионализма на уровне этих двоих. Список 30 претендентов на Золотой мяч-2025:
- Джанлуиджи Доннарумма;
- Нуну Мендеш;
- Ашраф Хакими;
- Жоау Невеш;
- Фабиан Руис;
- Витинья;
- Хвича Кварацхелия;
- Усман Дембеле;
- Дезире Дуэ (все выше перечислены — Пари Сен-Жермен);
- Алексис Макалистер;
- Мохаммед Салах;
- Вирджил ван Дейк;
- Флориан Вирц (все выше перечислены — Ливерпуль);
- Педри;
- Рафинья;
- Ламин Ямаль;
- Роберт Левандовски (все выше указаны — Барселона);
- Джуд Беллингем;
- Килиан Мбаппе;
- Винисиус Жуниор (все выше указаны — Реал);
- Виктор Дьокереш;
- Деклан Райс (оба — Арсенал);
- Гарри Кейн;
- Майкл Олисе (оба — Бавария);
- Дензел Дюмфрис;
- Лаутаро Мартинес (оба — Интер);
- Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд);
- Эрлинг Голанд (Манчестер Сити);
- Коул Палмер (Челси);
- Скотт Мактоминей (Наполи).
Украинцы тоже получали Золотой мяч, и один из них — Андрей Шевченко. Читай в материале, сколько голов забил Андрей Шевченко за свою карьеру и какова его статистика
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!