Думаешь, ты романтик? Давай проверим, насколько хорошо ты знаешь фильмы о любви

Совсем скоро все вокруг станет красно-розовым и сладко-шоколадным. Что это значит? Верно, наступил День Святого Валентина.

Любовь описана в стихах, книгах, картинах и, конечно, не обошла сферу кино.

Даже в самых жестоких боевиках можно отследить любовную линию.

Нам всегда говорят, что любовь побеждает все зло на свете.

О ней были сняты тысячи красивых кинокартин, и сотни романтических фраз разлетелись на цитаты по всему миру.

Мы смотрим эти фильмы и мечтаем, как было бы здорово оказаться на месте главных героев.

Иногда мы плачем, иногда смеёмся вместе с ними.

А красивые слова остаются в памяти еще надолго.

Сегодня мы хотим проверить, сколько романтических фильмов ты смотрел(-а) и как хорошо знаешь фразы из них.

Напомним, что ранее мы рассказывали, куда пойти на 14 февраля в Киеве.