Есть много интересных фактов о Киеве, но знаешь ли ты все о нашей столице? Проверим?

Киев — древний город со своей богатой историей. Наша столица была основана в 430 году, согласно Синопсису, полянами, которые пришли из южных степей. А если верить Новгородской летописи, то Киев был основан в 854 году.

Все это время город активно строился и стал миллионником. Расположенный на обоих берегах Днепра, он привлекает сотни тысяч людей со всей Украины.

До введения военного положения по городу ежедневно проводились десятки экскурсий. Самой популярной среди туристов была Киево-Печерская лавра. Но даже и во время военного положения власти смогли провести мини-экскурсию и показать Крещатик премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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Каштановый город радушно приветствует всех, а туристы возвращаются домой с Киевскими тортами. Каждое последнее воскресенье мая наша столица празднует День города. В этом году он особенный, ведь Киев пострадал от вражеских обстрелов, но обязательно восстановится и станет еще лучше.

Мы решили проверить, насколько хорошо ты знаешь нашу столицу.

29 мая — День Киева. Несмотря на то, что в сегодняшних реалиях не будет громкого празднования, можно хорошо провести время. Ранее мы рассказывали, куда пойти на День Киева.