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Есть много интересных фактов о Киеве, но знаешь ли ты все о нашей столице? Проверим?

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 мая 2022, 16:00
Тест про Київ
Фото: Unsplash

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