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Сильный лидер несокрушимой страны! Проверим, что ты знаешь о Владимире Зеленском

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 января 2023, 15:00
Володимир Зеленський: неочевидні факти із біографії президента
Фото: Сайт президента Украины

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