Владимир Зеленский продемонстрировал всему миру, что он современный лидер развитой и демократической страны! И уже завтра, 25 января, президент Украины отмечает День рождения.

Этот день лидер страны точно встретит не так, как обычно. Он будет думать не о праздновании и поздравлениях, а о безопасности страны и ее граждан. Нашего президента знают и уважают во многих странах. Мы хотим узнать, что о нем знаешь ты. Поэтому подготовили для тебя тест.

Не устает напоминать миру о войне

Владимир Зеленский не упускает возможности обратиться к мировому сообществу, напомнить о войне и заручиться поддержкой. С обращениями он выступал на международных форумах, саммитах, престижных кинопремиях, выступал онлайн в парламентах разных стран.

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Он откровенно говорил с украинскими и иностранными журналистами. Зеленский утверждает, что Украина не уступит свои территории. Война может закончиться только деоккупацией и возвратом наших земель, и больше не будет никаких договоров наподобие Минских.

Ежедневно президент Украины проводит разговоры с лидерами разных стран и обращается к международному сообществу. Наши партнеры выделяют нам помощь как финансовую, так и военную и гуманитарную.

United 24

Владимир Зеленский инициировал создание платформы United 24. Это платформа, через которую люди со всего мира могут поддержать Украину. Амбассадорми этой инициативы стали украинские и мировые звезды: Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик, Лиев Шрайбер, группа Imagine dragons, Барбара Стрейзанд, Тимоти Снайдер, Скотт Келли и другие.

По состоянию на 7 декабря 2022 через платформу удалось собрать более $237 млн из 110 стран.

Сильный лидер несокрушимой страны! Проверим, что ты знаешь о Владимире Зеленском / 3 Фотографии

Поездки в горячие точки и на деоккупированные территории

Украинский народ — смелый, такой же и наш лидер! Владимир Зеленский неоднократно ездил на деоккупированные территории поддержать людей. Первая его поездка была в Бучу, когда весь мир узнал о зверствах российских военных.

Фото Владимира Зеленского облетели весь мир. На лице президента была видна вся боль и печаль.

Кроме этого, президент Украины ездил в освобожденные Изюм и Херсон, а также в самую горячую восточную точку фронта — Бахмут.

Обращение к Конгрессу США

Владимир Зеленский не покидал страну во время военного положения, несмотря на предложения об эвакуации. Лишь однажды он сделал исключение, чтобы съездить в США и заручиться поддержкой Конгресса. Поездку и речь президента назвали исторической. Его сравнивали с одной из легендарных личностей в истории — премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

В результате Украина получила новый пакет военной помощи. США объявили, что готовы передать нам ЗРК Patriot.

Поддержка связи с украинцами

С первого дня полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский записывает видеообращения к украинцам. Каждый вечер, несмотря на насыщенные событиями дни, он сообщает о состоянии дел в стране и планах дальнейшей деятельности. Кого-то мотивирует, кого-то успокаивает. А обращения на государственные праздники, как всегда, трогают до слез.

Благодаря активной деятельности президента, наших дипломатов и правительства об Украине знают все и не устают ее поддерживать. Давай проверим, как хорошо ты знаешь Владимира Зеленского.

Недавно Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе. Читай главные тезисы из его мощной речи.

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