Украинский завтрак в Давосе: мощное выступление Владимира Зеленского о борьбе Украины

Война России против Украины не закончилась, не стоит забывать об этом, надо продолжать поддерживать нашу страну в борьбе с агрессором. Следует напоминать о необходимости поддержки и обеспечения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (WEF) в швейцарском Давосе.

Выступление Зеленского в Давосе

На сегодняшней сессии минутой молчания почтили память погибших во время авиакатастрофы в Броварах. За что президент Украины поблагодарил присутствующих. Он рассказал, что продолжается следствие, есть несколько версий случившегося. Однако Зеленский не может их огласить, пока следствие не закончится.

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Президент подчеркнул, что Украине нужна помощь и поддержка в борьбе с агрессором:

— Необходимо, чтобы продолжалась поддержка Украины, поставки соответствующего оружия, которое нужно для преимущества над врагом на поле боя. Также требуется финансовая поддержка. Я хочу поблагодарить все государства Европейского Союза, который помог с дефицитом нашего бюджета и продолжает нас поддерживать в этом году, — отметил он.

Зеленский рассказал, что зимой война замедляется по понятным причинам, но украинцы остаются крепкими.

— Мы стоим стойко, крепко. Я благодарен всем нашим воинам — живым и тем, кого с нами, к сожалению, уже нет, — за их мужество. Важно, что мы крепкие не только на востоке Украины, где сейчас действительно горячо.

Мы крепкие внутри нашего государства и объединены. Мы мобилизованы, потому что мотивированы, потому что защищаем свое, — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Россия бьет по объектам критической инфраструктуры, и Украина предстала перед энергетическими вызовами. Поэтому важно, чтобы партнеры помогали Украине с большим количеством систем противовоздушной обороны, потому что с ними дефицит.

Он сообщил, что Украина видит, как Россия наращивает силы и готовится к реваншу.

— Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не только против Украины, но и цивилизованного подхода к жизни, — убежден Владимир Зеленский.

Он заявил, что Украина должна освободить все свои территории, включая Крым.

Это наше море и наши горы, дайте нам ваше оружие, и мы вернем наше! — обратился Зеленский к партнерам.

— У Российской Федерации есть возможность выйти с этой территории и не только с этой — со всей украинской территории, которую они оккупировали с 2014 года. Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сохранить жизнь своих людей, — сказал он.

Президент Украины добавил, что между нашими странами пропасть, которую “лопатой” выкопал Путин. Он с ней и останется в истории мира. Касательно мирных переговоров глава страны отметил, что многие годы Украина пыталась закончить все дипломатией. Но мир — это не переговоры, мир нужно осознать.

Зеленский о Путине в Давосе

— Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на телевидении на хромакее (техника, с помощью которой блок определенного цвета может быть заменен другим изображением — ред.), что это он.

Я не совсем понимаю, жив ли он — он принимает решения или какой-то круг лиц их принимает.

Я не понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение, — говорит Зеленский.

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Он напомнил об украинской формуле мира и о том, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, ведь не является страной НАТО. Именно это один из пунктов формулы мира.

— Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. Россия также это понимает и борется за то, чтобы путь Украины к НАТО не был кратким.

Но я понимаю, что мы на этом пути. НАТО — это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего для наших детей.

Однако мы уже предложили, пока мы еще на этом пути, гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения, — отметил Зеленский.

Выступление Зеленского на украинском завтраке в Давосе — видео

Украина поддерживает весь цивилизованный мир. Ранее посол Канады Лариса Галадза в интервью рассказала, почему важно остановить Россию именно сейчас.

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