Український сніданок у Давосі: потужний виступ Володимира Зеленського про боротьбу України

Війна Росії проти України не закінчилася, варто не забувати про це, треба продовжувати підтримувати нашу країну у боротьбі з агресором. Ми маємо нагадувати про необхідність підтримки та забезпечення миру.

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі.

Виступ Зеленського у Давосі

На сьогоднішній сесії хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих під час авіакатастрофи в Броварах, за що президент України подякував. Він розповів, що триває слідство, і є кілька версій того, що трапилося. Проте Зеленський не може їх назвати, поки слідство не закінчиться.

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Президент України підкреслив, що Україні потрібні допомога та підтримка у боротьбі з агресором:

— Необхідно, щоб продовжувалася підтримка України, постачання відповідної зброї, яка потрібна для переваги над ворогом на полі бою. Також потрібна фінансова підтримка. Я хочу подякувати всім державам Європейського Союзу, який допоміг із дефіцитом нашого бюджету та продовжує нас підтримувати цього року, — зазначив він.

Зеленський розповів, що взимку війна сповільнюється зі зрозумілих причин, але українці залишаються міцними.

— Ми стоїмо стійко, міцно. Я вдячний усім нашим воїнам — живим і тим, кого з нами, на жаль, уже немає, — за їхню мужність. Важливо, що ми міцні не лише на сході України, де зараз справді гаряче.

Ми міцні всередині нашої держави та об’єднані. Ми мобілізовані, тому що мотивовані, бо захищаємо своє, — підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що Росія б’є по об’єктах критичної інфраструктури, і Україна постала перед енергетичними викликами. Тож важливо, щоб партнери допомагали Україні із великою кількістю систем протиповітряної оборони, адже з ними дефіцит.

Він повідомив, що Україна бачить, як Росія нарощує сили та готується до реваншу.

— Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не лише проти України, а й проти цивілізованого підходу до життя, — переконаний Володимир Зеленський.

Він заявив, що Україна має звільнити всі свої території, включаючи Крим.

Це наше море та наші гори, дайте нам вашу зброю, і ми повернемо наше! — звернувся Зеленський до партнерів.

— У Російської Федерації є можливість вийти з цієї території й не тільки з цієї — з усієї української території, яку вони окупували з 2014 року. Ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя своїх людей, — сказав він.

Президент України додав, що між нами країнами прірва, яку “лопатою” викопав Путін. Він з нею і залишиться в історії світу. Щодо мирних переговорів глава держави зазначив, що багато років Україна намагалася закінчити все дипломатією. Але мир — це не перемовини, мир треба усвідомити.

Зеленський про Путіна у Давосі

— Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на телебачені на хромакеї (техніка, за допомогою якої блок певного кольору може бути замінений на інше зображення — ред.), що це він.

Я не зовсім розумію, чи він живий — це він ухвалює рішення чи якесь коло осіб їх ухвалює.

Я не розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня розпочати повномасштабне вторгнення, — каже Зеленський.

Він нагадав про українську формулу миру і те, що Україна потребує гарантій безпеки, адже не є країною НАТО. Саме це є одним із пунктів формули миру.

— Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. Росія також це розуміє і бореться за те, щоб шлях України до НАТО не був коротким.

Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. НАТО — це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей.

Однак ми вже запропонували — поки ми ще на цьому шляху — гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції, — зауважив Зеленський.

Виступ Зеленського на українському сніданку в Давосі — відео

Україну підтримує весь цивілізований світ. Раніше послиня Канади Лариса Ґаладза в інтерв’ю розповіла, чому важливо зупинити Росію саме зараз.

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