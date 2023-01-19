Світ

Український сніданок у Давосі: потужний виступ Володимира Зеленського про боротьбу України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Січня 2023, 13:00
Сніданок у Давосі розпочався із серйозної заяви Зеленського про Путіна

Більше відео
0:08:02
Джонсон
Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:10:28
Економічний форум у Давосі 2023: що обговорюють на ньому
Інвестиції, відновлення та репарації для України: про що говорять на економічному форумі в Давосі 2023
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Дивитись більше

Останні відео
0:08:02
Джонсон

Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі
1:34:10
Сніданок у Давосі розпочався із серйозної заяви Зеленського про Путіна
Український сніданок у Давосі: потужний виступ Володимира Зеленського про боротьбу України
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:10:54
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації
Готові були прикривати новонароджених собою — історія лікарні, яку обстріляли росіяни під час окупації Тростянця
0:04:29
Картини з Херсону
Арт-опір. Херсонські митці представили роботи, написані в окупації
0:04:40
Компенсація
Пошкоджені будинки на Київщині відновлять безкоштовно. Що важливо знати про спеціальну програму
Карта бойових дій в Україні 19.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:43
Білорусь
Масштабні льотні навчання в Білорусі почалися: що про них відомо та чи побільшає тривог в Україні
0:02:55
Запоріжжя
Я не знаю, як ми вижили. Очевидиця атаки по Запоріжжю ледь стримує сльози
0:04:28
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації
Он там, за лісом — росіяни! Як живуть люди в деокупованому селищі впритул до кордону з РФ
Більше відео
Джонсон
Читати далі
Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Читати далі
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь