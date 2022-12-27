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Чому важливо зупинити Росію зараз? Тому що це можливо: послиня Канади в Україні, яка на собі відчула травму поколінь

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Грудня 2022, 20:00
Лариса Ґаладза
Фото: Facebook

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