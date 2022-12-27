Почему важно остановить Россию сейчас? Потому что это возможно: посол Канады в Украине, которая на себе почувствовала травму поколений

Внучке украинцев, выехавших в Канаду в поисках спасения от российского террора, знакома травма поколений, пострадавших от России. Посол Канады в Украине Лариса Галадза убеждена, что украинцам не следует передавать российский гнет в наследство своим детям.

В интервью ведущим проекта KYIV NOT KIEV — Татьяне Гайдук и Полине Иванишин — посол рассказала о военной и гуманитарной поддержке Канады, терроре со стороны России против мирного населения, который она засвидетельствовала сама, и о силе украинского “Хватит!”

Как вам чувствуется пребывание в Украине в военное время?

— Быть послом Канады в Украине в любое время — это привилегия, а сейчас — тем более. Быть здесь с украинцами, когда чиновники принимают серьезные решения, когда ракеты летают над головами. На мой взгляд, это доказательство сильной поддержки Украины не только Канады, но и всех украинских партнеров.

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Первой жертвой войны является правда. Россия пытается построить вокруг Украины целую стену лжи, чтобы ослабить поддержку наших международных партнеров, — отмечает ведущая проекта.

Что было самым глупым, что вам пришлось слышать об Украине в российской пропаганде?

— Самым глупым утверждением было, что сегодняшняя ситуация — именно то, чего хотели украинцы.

Какое воображение может привести к вере в то, что существует вселенная, в которой украинцы почувствовали необходимость спасения России. Это настолько далеко от реальности, что трудно даже представить, что кто-то считает это правдой, — говорит Лариса Галадза.

Однако я не думаю, что и сама Россия считает это правдой. Думаю, они распространяют такие нарративы, чтобы люди, ничего не знающие об Украине и украинцах, почувствовали: это не та война, в которую им следует быть вовлеченными.

Россия заявляет, что не сражается с мирным населением Украины, а только уничтожает военные цели. Свидетелем каких доказательств террора против мирного населения вы были?

— Я была в Ирпене, Бородянке, в селах за Бучей. Я видела там разрушенные дома и минные поля на фермерских угодьях. Мне приходилось проводить время во тьме и холоде, когда Россия разрушала электросети. Ни одно из вышеупомянутых не было военной целью.

На прошлой неделе в одном селе я разговаривала со старой бабушкой. Все четыре здания во дворе уничтожили одно за другим прямыми ударами. Что это, если не прямая атака на гражданское население?

В Черновцах мы увидели детей, выходивших из школы, — выстроенных в ровную колонну, полностью одетых, с рюкзаками и всеми вещами. Будь это в Канаде, можно было бы подумать, что дети идут в школьный автобус. Однако здесь они направлялись в укрытие.

Эти школьники не должны идти в укрытия, однако они идут, потому что (российские — ред.) атаки направлены на мирные цели, и в результате дети могли бы оказаться под завалами.

Что вам хочется сделать, когда вы видите все эти вещи, о которых вы говорили?

— Первое, что я хочу сделать, — это обратиться к людям и сказать им, что нам жаль и что мы рядом. Второе — я хочу лучше выполнять свою работу как канадский дипломат.

Хочу быть убежденной, что должностные лица имеют всю информацию, необходимую для принятия решений, и чтобы помощь, которую мы оказываем украинцам, была актуальной, своевременной, продолжала оказывать нашу поддержку и помогала выиграть войну.

На вопрос ведущих проекта KYIV NOT KIEV относительно классификации российских действий как геноцида против украинского народа, посол Канады в Украине пришла к заключению: даже слова со стороны России можно считать геноцидом.

Путин очень четко дал понять, что, по его мнению, у Украины и украинцев нет права на существование. Поэтому мое мнение — да, вполне, — говорит она.

Вместе с тем ведущая удачно отмечает, что к геноциду украинцев призывают не только вражеские пропагандисты и их власти, но и обычные россияне.

Как достичь стабильного мира, когда соседняя нация требует твоего физического уничтожения?

— Это очень хороший вопрос. Я считаю, что устойчивый мир будет, потому что у Украины будет все необходимое для защиты своих территорий. По крайней мере, это часть плана президента Зеленского.

Стабильный мир будет являться результатом безопасности в Украине, достигнутой с помощью современной, хорошо вооруженной и натренированной армии, а также военной инфраструктуры.

Мир придет с абсолютно независимым политическим и медиапространством, энергетической независимостью, членством в Европейском Союзе. Мир станет результатом тесного сотрудничества с НАТО и, в конце концов, как я все еще верю, членства, — отмечает Лариса.

Вооруженные силы Украины демонстрируют Западу, на что они способны. Оружие, которое сейчас используется здесь, — современное и сложное, а украинцы учатся пользоваться им очень быстро. Многие нынешние успехи ВСУ являются результатом огромной работы, проделанной за последние восемь лет для реформирования оборонной и инфраструктурной безопасности Украины.

Одним из наиболее очевидных примеров, где это сработало, являются вопросы руководства в армии.

ВСУ приняли управление западного типа, в котором принятие решения о том, как воевать, полагается на самый низкий уровень, в отличие от жесткой вертикали, где ты просто выполняешь приказы.

Вы упомянули, что некоторое время провели без света и тепла, поэтому речь пойдет об энергетическом терроре. Это часть большего плана завоевания Украины?

— Россия хочет победить, сломив волю народа. Там считают, что этого можно добиться, когда украинцы будут мерзнуть в темноте в разгар зимы и не смогут жить своей жизнью. Это огромный просчет со стороны России.

Один из целого ряда просчетов, которые они сделали по отношению к украинцам.

Канадцы знают, что значит жить в холодной стране. Несколько месяцев назад мы объявили, что отправляем 500 тыс. единиц зимней одежды для ВСУ. Несколько недель назад было выделено $10 млн на приобретение около 800 генераторов для гуманитарных целей.

— Есть и креативные мероприятия, которые Канада предприняла на финансовом фронте, — говорит посол. — Когда началась война, Канада упразднила специальный статус для российских и белорусских импортных товаров. Весь импорт, поступавший из России и Белоруссии, стал облагаться налогом по ставке 35%. Канада решила передавать эти налоги Украине. Вчера обнародовали сумму (запись интервью состоялась 15 декабря — ред.) — $115 млн.

Россия решила использовать продовольствие и энергию в качестве оружия. Какой вклад Канада вносит в глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, буквально пошатнувшую войну России в Украине?

— Продовольственная безопасность была острой проблемой еще до российского вторжения. Но Россия воспользовалась ситуацией, чтобы распространять нарратив о том, что именно санкции влекут за собой глобальный кризис продовольственной безопасности. Канада очень быстро приступила к борьбе с этой дезинформацией.

Во-первых, мы включили во все наши дипломатические и политические взаимодействия с другими странами факты, что санкции не касались продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и удобрений. Это выдумки России.

Во-вторых, мы четко дали понять, что Россия минирует украинские поля, уничтожает зернохранилища и буквально держит украинское зерно в заложниках в заблокированных портах.

Канада предоставила более $600 млн на закупку дополнительного продовольствия для уязвимых стран, а G7 в целом выделила более $4,5 млрд финансовой поддержки для ослабления влияния продовольственного кризиса, вызванного вторжением России в Украину.

Ведущая проекта отмечает: после незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия снова попыталась сделать это с украинскими территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Россия считает голосование под прицелом “волеизъявлением народа”. Что не так с этим утверждением?

— Ни в какой реальности эти фиктивные референдумы не будут законными. Не знаю, есть ли кто-нибудь, кто в принципе обращает внимание на их результаты. Ничего не изменилось в вопросе поддержки Запада, кроме того, что она усилилась.

Так же ничего не изменилось в том, как украинцы относятся к своей территории, или в том, как Генассамблея ООН высказывается об украинской территории или этой войне.

Конечно, в мире есть страны, которые могут не располагать всей необходимой информацией для того, чтобы в материальном и практическом плане уверенно выступить в поддержку Украины.

Поэтому Канада и ближайшие друзья Украины прилагают большие дипломатические усилия, чтобы публично опровергать все эти глупые лживые нарративы.

Чему учит Россию пример деоккупированного Херсона?

— Когда Россия оккупировала Херсон, там было электричество и не было обстрелов. Когда Россия внезапно ушла оттуда, то и света не стало, и обстрелы появились, но украинцы только рады, что России нет. Буквально как в цитате: без воды — но без вас, без света — но без вас. То есть без России.

Вряд ли Россия чему-то научилась. Но они знали, что херсонцы их не поддерживают, когда были там.

Это, скорее, еще один урок для людей в мире, которые думают, что преимущественно русскоязычному городу на юге Украины могло быть безразлично, быть им в составе Украины или России.

Однако Херсону явно не безразлично: город предпочитает находиться в темной и холодной Украине под обстрелами, чем в репрессивной тоталитарной России.

Каким должно быть наказание России за столь грубое нарушение международного права и, в частности, Устава ООН?

— Наказание должно отвечать возможностям существующей правовой системы: привлечение к ответственности, тюремные заключения и репарации. Россия нарушила международное право, Устав ООН и права человека. Поэтому мы, украинская и международная система уголовного правосудия, должны привлечь Россию и россиян к ответственности.

В частности, людей, которые принимали соответствующие решения, отдавали приказы совершать зверства, которые совершали зверства по всей вертикали репрессивной системы.

Каким вкладом Канады в будущую победу Украины вы больше всего гордитесь?

По словам посла Ларисы Галадзы, есть длиннющий список вещей, которые предоставила Канада Украине.

— С самого начала мы поставляли все: начиная от летального оружия, камер для Bayraktar, БПЛА, винтовок, гаубиц, до теплого нижнего белья, пищевых пайков, одеял и т. д. Также мы говорим об около $2,5 млрд финансовой поддержки для стабилизации экономики.

Вклад, которым я горжусь больше всего, это тот вклад, который мы делаем для обычных людей через программы развития и поддержку гражданского общества.

Насколько сильна преданность поддержке Украины среди G7?

— Она не могла быть сильнее. G7 однозначно поддерживает Украину. Из всех механизмов, круглых столов, многосторонних форумов и объединений, важных для Украины в этой борьбе, G7, на мой взгляд, самый важный.

Это группа стран, которая годами поддерживала успех Украины и ее реформы. У этих стран также есть экономическая сила, чтобы поддержать Украину и задушить Россию. Эти страны предпринимают больше всего для введения санкций.

К примеру, с момента вторжения одна только Канада ввела санкции против почти 1600 юридических и физических лиц. Добавим к этому США, ЕС, Великобританию, Австралию — и вот у вас уже есть значительное ограничение экономического могущества России.

А это еще Россия не рассказывает полностью, насколько эти санкции наносят ей вред. Мы, однако, точно знаем, что они оказывают большое влияние.

Видите ли вы какие-нибудь признаки того, что россияне сейчас ищут возможности мирных переговоров?

— Нет, ни одного. Путин даже недавно заявил, что он не собирается прекращать атаки и боевые действия в рождественские праздники. Он пытается убедить дружеские страны, что Украина не хочет мира. Трудно поверить, но есть еще люди и страны, которые думают, что Украина специально затягивает эту борьбу.

Итак, вы совершенно правы в том, что это дезинформация. И я считаю, что Украина и ее партнеры вместе делают все возможное, чтобы бороться с этим нарративом.

Почему так важно остановить Россию сейчас и не передать эту войну нашим детям?

— Украинцы веками жили под российским господством, террором, правлением, влиянием и разными видами вмешательства, все это время просто продолжая передавать это по наследству своим детям. Чувствуется, как сейчас украинцы говорят: “Хватит!”

Как внучка людей, покинувших Украину из-за российской агрессии, я знаю и своими ушами слышала то, что передается между поколениями.

Украинцы почувствовали вполне, что значит жить со свободой. Заметьте: не с миром, а именно со свободой. Поэтому они не собираются возвращаться в прошлое.

Это коллективное “Хватит!” настолько сильно, что оно приведет к окончательному изгнанию России из Украины не только в физическом и военном понимании, но и из ее политических, энергетических и экономических систем таким образом, чтобы Украина получила полную независимость.

И если спросить, зачем это делать именно сейчас, ответ очень прост: потому что это наконец возможно.

Такую колоссальную поддержку Украине оказывает большинство стран мира. Ранее в проекте KYIV NOT KIEV посол Швеции рассказывал о своем впечатлении от войны в Украине.

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