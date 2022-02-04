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Хватает ли пенсии на жизнь? Что ты думаешь о пенсионной системе в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 февраля 2022, 20:00
Пенсійна система опитування
Фото: Unsplash

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