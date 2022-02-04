Хватает ли пенсии на жизнь? Что ты думаешь о пенсионной системе в Украине

Пенсия в нашей стране — это боль для украинцев. Многие пожилые люди получают совсем копейки, которых не хватает на проживание, а нужно еще купить лекарства и оплатить коммуналку.

В этом году Минсоцполитики запланировало несколько перерасчетов пенсий для граждан нашего государства.

Уже пересчитали пенсии для участников ликвидации аварии на ЧАЭС и нетрудоспособных родителей или супруга (жены) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, непосредственно принимавших участие в АТО на Донбассе.

Перерасчет пенсий будет проводиться в несколько этапов и продлится до декабря 2022 года.

В конце года украинцев будет ожидать повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, поэтому и ожидается повышение пенсий.

К концу 2022 года она будет составлять 2093 грн.

Мы хотим узнать твое мнение о пенсионной системе в Украине.

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