Следуй за белым кроликом: Давай проверим, на каком ты уровне Матрицы?

22 декабря на большие экраны Украины вышла четвертая часть легендарной франшизы Матрица: Воскрешение.

Одни стали в долгую очередь, чтобы посмотреть новую историю первыми. Остальные с опаской нарушить целостное впечатление от оригинальной трилогии сохраняют возможность пойти в кино на потом.

И снова человечество разделилось на две части, даже без материальных синей и красной таблеток. Однако мы хотим, как настоящий Избранный, снова объединить всех.

Хотя бы в небольшом тесте, который покажет, как хорошо ты помнишь первые фильмы и не застряли ли твои мысли в нереальной Матрице.

Главное, не верь какой-нибудь глупости по поводу фатума. Ты — хозяин своей жизни.

Если не хочется сильно нагружать себя философскими киноразмышлениями Вачовски, проверь, насколько хорошо ты знаешь новогоднюю классику — фильм Один дома.