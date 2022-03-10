Аграрии настроены на урожай, как и на победу: есть ли угроза посевной в этом году

Война в Украине подвергает угрозе посевную, но на нашей стороне погода. Еще есть 2-3 недели до массовых полевых работ.

За это время Минагрополитики планирует закрыть все дефициты касательно посева, семян и средств защиты. Будет помогать нам и Европа.

Пшеницы на хлеб и другие изделия нам хватит даже из урожая. Кроме того, озимые культуры засеяли вовремя.

Прикарпатье планирует увеличить площади посева яровой пшеницы и овощей, чтобы украинцы могли обеспечить себя продуктами, независимо от других регионов. Потому что раньше овощи сюда шли из Херсона, а зерно — с Юга.

МинАПК и аграрии делают все, чтобы посевная началась вовремя и с необходимыми ресурсами. Там говорят, что 70% семян и средств защиты у Украины уже есть. На первые несколько недель хватит и топлива.

Планируется также изменить структуру посевов: меньше будут сажать сою и рапс, экспортные культуры и кормовые, а больше — те, которые необходимы для производства круп и сахара.

Что касается пшеницы, которая нужна для производства хлеба, то ситуация стабильна. В год украинцы потребляют 7-8 млн. тонн и столько же у нас осталось с последнего урожая.

Поэтому аграрии настроены на урожай, как и на победу!

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить во время войны: оригинальные и простые блюда из круп и картофеля.