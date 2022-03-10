Аграрії налаштовані на урожай, як і на перемогу: чи є загроза для посівної цьогоріч

Війна в Україні піддає загрозі посівну, але на нашому боці погода. Ще маємо 2-3 тижні до масових польових робіт.

За цей час Мінагрополітики планує закрити всі дефіцити з посівом, насінням та засобом захисту. Допомагатиме нам і Європа.

Пшениці на хліб та інші вироби нам вистачить навіть із попереднього врожаю. Крім того, озимину засіяли вчасно.

Прикарпаття планує збільшити площі посіву ярої пшениці та овочів, аби українці могли себе забезпечити продуктами, незалежно від інших регіонів. Бо раніше овочі сюди йшли, зазвичай, з Херсонщини, а зерно — з Півдня.

МінАПК та аграрії роблять усе, аби посівна почалась вчасно і з належними ресурсами. Там кажуть, що 70% насіння та засобів захисту Україна має. На перші кілька тижнів вистачить і палива.

Планується також змінити структуру посівів: менше садитимуть сою та ріпак, експортні культури та кормові, а більше — тих, що потрібні для виробництва круп та цукру.

Щодо пшениці, яка потрібна для виробництва хліба, то ситуація стабільна. На рік українці споживають 7-8 млн тонн і стільки ж у нас залишилось з останнього урожаю.

Тож аграрії налаштовані на урожай, як і на перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати під час війни: оригінальні й прості страви з круп і картоплі.