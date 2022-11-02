Актуальная карта боевых действий в Украине 2 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Осень обещает быть холодной только на термометрах. А вот наши военные ежедневно устраивают огненную встречу оккупантам, которые нагло ворвались в Украину.

Пока ВСУ активно пишут историю современной Украины, мы рекомендуем тебе ежедневно следить за актуальной картой боевых действий, чтобы следующим поколениям рассказывать о нашей победе еще интереснее!

О ситуации на фронте и победах в сутки сообщает Генштаб ВСУ в своем Facebook.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны заявил, что финансист Вагнера Евгений Пригожин продолжил свои усилия по повышению своего статуса среди российских элит и своему присутствию в Санкт-Петербурге, атакуя местных чиновников и объявив о создании Центра ПИК Вагнера в Санкт-Петербурге 31 октября.

Риторика Москвы указывает на попытки отравить информационное пространство и вызывать сомнения у Запада по поводу рисков поддержки Украины в ее продолжении борьбы за свой суверенитет, — так заявила старшый аналитик ISW Екатерина Лоулор.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 ноября 2022 года

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе и с территории Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

и Черниговской области, а также и Сумской области; на Слобожанском направлении — из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Вильховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка ;

направлении — из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов и ; на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

и направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов а также на Бахмутском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов и на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

направлении — из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов и на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов и на Запорожском направлении — по всему спектру артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.

Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно оккупированные территории Херсонской области. Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации.

Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.

Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях проводят так называемую “работу” сотрудники ФСБ Российской Федерации.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено пять единиц военной техники.

Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражением оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА типа Орлан-10 и шесть ударных дронов Шахед-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.

А о том, как ВСУ отбивают воздушные атаки врага и массовую атаку ракетами мы рассказывали тебе раньше.

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