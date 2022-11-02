Актуальная карта боевых действий в Украине 2 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Осень обещает быть холодной только на термометрах. А вот наши военные ежедневно устраивают огненную встречу оккупантам, которые нагло ворвались в Украину.
Пока ВСУ активно пишут историю современной Украины, мы рекомендуем тебе ежедневно следить за актуальной картой боевых действий, чтобы следующим поколениям рассказывать о нашей победе еще интереснее!
О ситуации на фронте и победах в сутки сообщает Генштаб ВСУ в своем Facebook.
Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны заявил, что финансист Вагнера Евгений Пригожин продолжил свои усилия по повышению своего статуса среди российских элит и своему присутствию в Санкт-Петербурге, атакуя местных чиновников и объявив о создании Центра ПИК Вагнера в Санкт-Петербурге 31 октября.
Риторика Москвы указывает на попытки отравить информационное пространство и вызывать сомнения у Запада по поводу рисков поддержки Украины в ее продолжении борьбы за свой суверенитет, — так заявила старшый аналитик ISW Екатерина Лоулор.
Риторика Москвы указывает на попытки отравить информационное пространство и вызывать сомнения у Запада по поводу рисков поддержки Украины в ее продолжении борьбы за свой суверенитет, — так заявила старшый аналитик ISW Екатерина Лоулор.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе и с территории Республики Беларусь.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе и с территории Республики Беларусь.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.
Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно оккупированные территории Херсонской области. Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации.
Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.
Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.
Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях проводят так называемую “работу” сотрудники ФСБ Российской Федерации.
По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено пять единиц военной техники.
Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.
Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.
Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражением оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА типа Орлан-10 и шесть ударных дронов Шахед-136.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.
А о том, как ВСУ отбивают воздушные атаки врага и массовую атаку ракетами мы рассказывали тебе раньше.
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