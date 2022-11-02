Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 2 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Листопада 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:05:25
Сапери
Розмінування можуть тривати десятиріччями! Сапери про наслідки навали окупантів
0:04:27
Чернігів
Повстав із попелу: як живе Чернігів після масових атак по місту
0:05:19
Як працює аеророзвідка України – репортаж із Луганської області
На варті українського неба: як працюють аеророзвідники в Луганській області
0:11:11
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога
Росія “утилізовує” тисячі ракет! У Повітряних силах розповіли про масові атаки по Україні та як їх відбивають ЗСУ
Дивитись більше

Останні відео
0:05:25
Сапери

Розмінування можуть тривати десятиріччями! Сапери про наслідки навали окупантів
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 2 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:32
Черкаси
Не розгубилися! Як жителі Черкащини живуть без світла та води
0:04:27
Чернігів
Повстав із попелу: як живе Чернігів після масових атак по місту
0:05:19
Як працює аеророзвідка України – репортаж із Луганської області
На варті українського неба: як працюють аеророзвідники в Луганській області
0:04:23
Sikorsky Challenge
Інноваційні медичні винаходи та новітнє озброєння: які проекти презентували на фестивалі Sikorsky Challenge
0:01:38
Екскурсія по бліндажу
Не лише безпечно, а й комфортно! Екскурсія по бліндажу від бійців ЗСУ
0:11:11
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога
Росія “утилізовує” тисячі ракет! У Повітряних силах розповіли про масові атаки по Україні та як їх відбивають ЗСУ
0:04:40
Архангельське: історія звільнення та як люди жили в окупації
Люди тікали від окупантів на човнах та чекали ЗСУ — історія деокупованого селища Архангельське
0:05:07
Вибухи у Миколаєві 1 листопада — як живуть люди у місті 8 місяців
Незламний Миколаїв: репортаж із міста, яке вісім місяців живе під постійним вогнем
Більше відео
Сапери
Читати далі
Розмінування можуть тривати десятиріччями! Сапери про наслідки навали окупантів
Черкаси
Читати далі
Не розгубилися! Як жителі Черкащини живуть без світла та води

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь