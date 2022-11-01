Незламний Миколаїв: репортаж із міста, яке вісім місяців живе під постійним вогнем

Місто-герой Миколаїв вісім місяців мужньо тримає оборону півдня країни, хоч і зазнає майже щоденних ракетних атак. Близько опівночі, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, окупанти обстріляли місто ракетами С-300.

Наслідки обстрілу Миколаєва 1 листопада

Постраждали цивільні об’єкти та частково зруйнована будівля навчального закладу. Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок.

В іншому будинку зайнялася пожежа через влучання боєприпасів та їхніх уламків. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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У кількох приватних будинках також вибиті вікна, двері та пошкоджений дах. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу. За словами Сєнкевича, відомо про одну загиблу жінку.

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Як живе Миколаїв вісім місяців під обстрілами

Окупанти гатять по всьому: цілять у житлові будинки, школи та дитячі садки, лікарні, об’єкти інфраструктури та обстрілюють просто зупинки міського транспорту.

З майже півмільйонного обласного центру виїхали близько половини мешканців. Попри ракетні обстріли, понівечені будинки, солону воду в кранах та черги за питною, місто живе.

Після кожного обстрілу комунальники прибирають Миколаїв. Вони поспішають до зими закрити вікна у всіх будинках, які постраждали від ворожих атак. Навесні російські військові влучили у водогін.

За два тижні водопостачання вдалося поновити, проте зараз у миколаївців вода в кранах з Вузького лимана — солона і жорстка.

Через таку воду у місті щодня руйнування труб, але комунальники невпинно лагодять мережі та готують до заміни магістралей по всьому місту. Питну воду в Миколаїв привозять волонтери. Рятівними стали свердловини, де можна безплатно набирати воду.

До сирен місцеві вже звикли, за вісім місяців повномасштабної війни окупанти не завдавали ударів по Миколаєву лише 43 дні. У місті не лишилося жодного району, куди б не прилітали російські ракети, понівечені 820 багатоповерхівок.

У місті готуються до складної зими, проте голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже: формують запаси та роблять усе необхідне, щоб забезпечити життєдіяльність.

Миколаїв незламний та тримає оборону Півдня. Працює навіть театр. Будівля дивом вціліла після обстрілів, люди дивляться вистави в укритті.

Наслідки обстрілу Миколаєва 1 листопада: відео

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