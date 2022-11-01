Непобедимый Николаев: репортаж из города, который восемь месяцев живет под постоянным огнем

Город-герой Николаев восемь месяцев мужественно держит оборону юга страны, хотя и подвергается почти ежедневным ракетным атакам. Около полуночи, в ночь с 31 октября на 1 ноября, оккупанты обстреляли город ракетами С-300.

Последствия обстрела Николаева 1 ноября

Пострадали гражданские объекты и частично разрушены здания учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом.

В другом доме загорелся пожар из-за попадания боеприпасов и их обломков. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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В нескольких частных домах также выбиты окна, двери и повреждена крыша. В медицинском заведении взрывной волной и обломками выбито ОСБ плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела. По словам Сенкевича, известно об одной погибшей женщине.

Фото: Александр Сенкевич

Фото: Александр Сенкевич

Фото: Александр Сенкевич

Как живет Николаев восемь месяцев под обстрелами

Оккупанты бьют по всему: целят в жилые дома, школы и детские сады, больницы, объекты инфраструктуры и обстреливают просто остановки городского транспорта.

Из почти полумиллионного областного центра выехали около половины жителей. Но, несмотря на ракетные обстрелы, побитые дома, соленую воду в кранах и очереди за питьевой, город живет.

После каждого обстрела коммунальщики убирают Николаев. Они спешат к зиме закрыть окна во всех домах, пострадавших от вражеских атак. Весной российские военные попали в водопровод.

Через две недели водоснабжение удалось восстановить, однако сейчас у николаевцев вода в кранах из Узкого лимана — соленая и жесткая.

Из-за такой воды в городе ежедневно происходят разрушения труб, но коммунальщики не перестают чинить сети и готовят к замене магистралей по всему городу. Питьевую воду в Николаев привозят волонтеры. Спасением стали скважины, где можно бесплатно набирать воду.

К сиренам местные уже привыкли, за восемь месяцев полномасштабной войны оккупанты не наносили ударов по Николаеву только 43 дня. В городе не осталось ни одного района, куда бы ни прилетали российские ракеты, разрушены 820 многоэтажек.

В городе готовятся к сложной зиме, однако глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит: формируют запасы и делают все необходимое, чтобы обеспечить жизнедеятельность.

Николаев непобедимый и держит оборону юга. Работает даже театр. Здание чудом уцелело после обстрелов, люди смотрят представления в укрытии.

Последствия обстрела Николаева 1 сентября: видео

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